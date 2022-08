Mit TWINT neu Erlebnisse schenken

Zürich – Egal ob Geburtstagsfest oder Jubiläum – in der TWINT App findet sich neu für jeden Anlass das passende Geschenk. Dank einer grossen Auswahl an Guthabenkarten, Erlebnis- und Abenteuergutscheinen verschenkt man Freude ganz einfach und komfortabel direkt aus der TWINT App heraus.

Ein passendes Geschenk für Freunde oder Familienangehörige zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Persönlich sollte es sein und idealerweise noch lange in Erinnerung bleiben. Mit TWINT wird die Suche nach dem passenden Präsent zum Kinderspiel. In der TWINT App findet sich seit neustem neben der bekannten Auswahl an Guthabenkarten auch ein grosses Angebot an Erlebnis- und Abenteuergutscheinen. Möglich macht das die Partnerschaft mit e-surprise, der Plattform des Schweizer Marktführers im Gutscheinwesen e-guma. Das breite Angebot an Erlebnissen ergänzt die bestehenden Funktionen von TWINT, wie etwa das Bezahlen im Laden oder Online-Shop, das Senden von Geld an Freunde und Familienmitglieder, die wöchentlichen Super Deals und die Spendenfunktion.

Kunterbunte Palette an Ausflügen, Abenteuern und Erlebnissen

Die neue Funktion «Erlebnisse schenken» wird in der TWINT App über den Button TWINT+ aufgerufen. Die Nutzerinnen und Nutzer erwartet dort eine kunterbunte Palette an Ausflügen, Abenteuern und Erlebnissen. Vom romantischen Candlelight Dinner über den Wochenendausflug in die Alphütte bis hin zum Helikopterflug ist alles vorhanden, was das Herz höherschlagen lässt.

Wer das passende Geschenk gefunden hat, kann den entsprechenden Gutschein nach dem Kauf sofort herunterladen, nach Wunsch dekorativ ausgestalten und mit einer persönlichen Nachricht an die Empfängerin oder den Empfänger senden. Gekaufte Erlebnisgutscheine können unkompliziert in einen Wertgutschein umgewandelt werden. So hat die beschenkte Person auch dann Freude am Geschenk, wenn das Wetter einmal nicht mitspielt oder ein Terminkonflikt besteht.

TWINT hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der über 4 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer tagtäglich etwas einfacher zu machen. Die neue Funktion «Erlebnisse schenken» in der TWINT App ist nicht nur einfach, sondern bietet darüber hinaus noch eine ordentliche Ladung Action, Abenteuer und Ideenreichtum. Ob Gleitschirmflug, Wellness-Wochenende oder gar ein Kurzurlaub in den Bergen. Ab sofort sind originelle Geschenkideen für unvergessliche Erlebnisse nur noch wenige Klicks in der TWINT App entfernt. (TWINT/mc/ps)