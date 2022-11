Mit TWINT nie mehr zu viel für das Handy-Abo bezahlen

Zürich – Eine neue Funktion in der TWINT App ermöglicht es den über 4 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern direkt die Handy-Abos der beliebtesten Schweizer Mobilfunkanbieter zu vergleichen und innert 5 Minuten zu den besten Konditionen abzuschliessen.

TWINT hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag in der Schweiz zu vereinfachen. Eine ganz alltägliche Situation, die sich manchmal nicht ganz so einfach gestaltet, ist die Suche nach dem passenden Handy- oder Internet-Abo. Das Durchforsten und Vergleichen zahlreicher Angebote kann viel Zeit und Nerven kosten. Eine neue Funktion in der TWINT App verschafft jetzt Abhilfe: Der Abo-Vergleich ermöglicht es, innerhalb 5 Minuten das passende Abo für Handy und Internet zu finden und abzuschliessen. Möglich wird das durch die Partnerschaft mit dem digitalen Abo-Shop alao – einem Schweizer Telekom-Start-up, das die Nutzerinnen und Nutzer bei der Abo-Wahl in den Mittelpunkt stellt.

Mit dieser neuen Funktion der TWINT App definieren die Nutzerinnen und Nutzer mithilfe einiger einfacher Einstellungen ihre wichtigsten Anforderungen an das Handy- oder Internet-Abo. Sie bekommen dann sofort eine Liste der besten Angebote für ihre Bedürfnisse angezeigt. Die Suche nach den besten Angeboten und der Abschluss eines individuell abgestimmten Abos gelingt dank der Zusammenarbeit mit alao in weniger als 5 Minuten. Bei den meisten Beratungshotlines würde man da noch in der Warteschlange stecken.

Die über 4 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer von TWINT verwenden die App schon längst nicht mehr nur für Zahlungen unter Freunden oder im Handel. Darüber hinaus bietet die TWINT App nämlich auch zahlreiche nützliche Angebote und Dienste, die den Alltag auf vielfältige Weise vereinfachen. Ob mit wöchentlichen Super Deals, einem umfassenden Angebot an Erlebnisgutscheinen oder einer Auswahl an Versicherungen, die unkompliziert in der App abgeschlossen werden können – TWINT vereint die besten Angebote direkt in einer App und spart damit im Alltag Zeit. Und genauso einfach und zeitsparend wird dank der Partnerschaft mit alao ab sofort auch der Abschluss des richtigen Handy-Abos. (TWINT/mc/ps)