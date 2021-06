Molecular Partners rechnet aus US-Listing mit Bruttoerlös von 63,8 Mio Dollar

Zürich/Schlieren – Das Biotechunternehmen Molecular Partners hat den Emissionspreis für sein US-Listing festgelegt. So sollen die 3 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu 21,25 Dollar pro ADS angeboten werden. Daraus würde sich ein Bruttoerlös von insgesamt rund 63,8 Millionen Dollar ergeben, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.

Alle im Rahmen des Angebots verkauften ADSs werden demnach von Molecular Partners angeboten. Jede ADS repräsentiert eine Molecular Partners Stammaktie. Die den ADS zugrundeliegenden neuen Stammaktien werden aus dem genehmigten Kapital von Molecular Partners unter Ausschluss des Vorkaufsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben.

Zusätzlich habe man den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 450’000 zusätzliche ADS zum Preis des Börsengangs, abzüglich Konsortialrabatt und Provisionen, zu erwerben, teilte die Gesellschaft weiter mit.

Start am Nasdaq Global Select Market

Der Handel mit den ADS wird laut Molecular Partners voraussichtlich am heutigen Mittwoch am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol «MOLN» beginnen. Die SIX Swiss Exchange habe die Notierung der neuen Stammaktien, die den ADS zugrunde liegen, für den 17. Juni 2021 genehmigt. (awp/mc/pg)

Molecular Partners

Firmeninformationen bei monetas