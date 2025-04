MoonLake sichert sich Finanzierung von Hercules Capital in Höhe von bis zu 500 Millionen Dollar

Zug – MoonLake Immunotherapeutics, ein in der klinischen Phase befindliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Therapien für Entzündungskrankheiten konzentriert, gibt den Abschluss einer Vereinbarung mit Hercules Capital, einem Anbieter von massgeschneiderten Fremdfinanzierungen für Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und technologiebezogene Märkte bekannt.

Der Vertrag umfasst bis zu 500 Millionen US-Dollar an nicht verwässerndem Kapital, von denen 75 Millionen US-Dollar bei Vertragsabschluss abgerufen werden und weitere Tranchen bei Erreichen bestimmter, im Voraus festgelegter Meilensteine, die mit MoonLakes Strategie und Finanzierungsbedarf in Einklang stehen.

Das zusätzliche Kapital stärkt die Bilanz von MoonLake und bietet finanzielle Unterstützung, um Sonelokimab zügig voranzutreiben und einen humanisierten ~40 kDa-Nanokörper auf den Markt zu bringen, der direkt auf Entzündungsherde abzielt, indem er alle relevanten IL-17-Dimere (nämlich die IL-17A/A-, IL-17A/F- und IL-17F/F-Dimere) hemmt und in schwer erreichbare entzündete Gewebe eindringt.

Matthias Bodenstedt, Chief Financial Officer bei MoonLake Immunotherapeutics: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hercules Capital, das den Wert und das Potenzial von Sonelokimab erkannt hat. Wir waren in der Lage, die Vertragsbedingungen zu sichern, einschliesslich einer sehr grossen Verpflichtung und äusserst wettbewerbsfähigen Kapitalkosten. Diese Finanzierungsfazilität stärkt unsere bereits solide Liquiditätsposition, ohne die Anteile unserer Aktionäre zu verwässern, und beseitigt effektiv jeden wahrgenommenen Finanzierungsüberhang, da wir uns in diesem Sommer der entscheidenden Datenauswertung für das HS VELA-Programm nähern.

Bryan Jadot, Group Head und Senior Managing Director bei Hercules Capital und John Miotti, Principal bei Hercules Capital: «Wir freuen uns sehr, mit MoonLake Immunotherapeutics zusammenzuarbeiten und ihr Ziel zu unterstützen, die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Entzündungskrankheiten zu verbessern. Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement, Biotech-Unternehmen auf dem kritischen Weg von der klinischen Prüfung bis zum Markterfolg zu unterstützen»

Capital Markets Update

Das Unternehmen plant, auf einem persönlichen und virtuellen Capital Markets Update am 29. April 2025 in New York weiter zu erörtern, wie die neue Fazilität in den kommenden Jahren für finanzielle und operative Stärke sorgt und wie sie sich auf seine breitere Finanzierungsstrategie auswirkt. Ausserdem will das Unternehmen wichtige klinische Updates zu erörtern.

Laufende Studien und bevorstehende Datenauslesungen

MoonLake treibt insgesamt acht klinische Studien der Phasen 2 und 3 sowie weitere ergänzende Studien voran und erwartet die Auslesung der entscheidenden Phase-3-Daten für HS ab Mitte 2025. In der kommenden Kapitalmarkt-Aktualisierung wird das Unternehmen voraussichtlich Einzelheiten zu den Ausgangsdaten der Patienten des VELA-Programms bekannt geben und den Zeitplan für das Auslesen des primären Endpunkts nach dem Screening der letzten Patienten präzisieren. MoonLake erwartet auch die Bekanntgabe von Zwischenergebnissen aus der Phase-2-LEDA-Studie mit Sonelokimab bei palmoplantarer Pustulose (PPP), der ersten klinischen Studie bei PPP für einen IL-17A- und IL-17F-Inhibitor.

Dr. Jorge Santos da Silva, Chief Executive Officer von MoonLake Immunotherapeutics: «Die neue 500-Millionen-Dollar-Fazilität stärkt unsere finanzielle Position weiter. Mit dieser Fazilität und den vorhandenen Barmitteln haben wir die Kontrolle über unsere Finanzierungsstrategie und können die Entwicklung von Sonelokimab in verschiedenen Indikationen vorantreiben, während wir unsere kommerziellen Aktivitäten, auch in den Vereinigten Staaten, ausbauen. Ich bin zuversichtlich, dass die präzisierten Angaben zum primären Endpunkt der VELA-Studie und die Präsentation der Baseline-Charakteristika weiterhin unsere Fähigkeit zur Umsetzung und zur weiteren Validierung der Erwartungen an Sonelokimab unter Beweis stellen werden. Ich freue mich sehr, dass die Rekrutierung für die PPP-Phase-2-LEDA-Studie viel schneller als erwartet erfolgte und dass wir dem Markt früher als erwartet Daten zur Verfügung stellen können. Dies wird weiter dazu beitragen, die Position von Sonelokimab als vielversprechendes Produkt mit mehreren Indikationen zu stärken, das das Leben von Patienten wirklich verändern kann.

Leerink Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von MoonLake bei der Finanzierung des Term Loan. Gibson, Dunn & Crutcher LLP und Kellerhals Carrard fungierten als Rechtsberater des Unternehmens. DLA Piper LLP und Schellenberg Wittmer waren als Rechtsberater von Hercules Capital tätig. (Moonlake/mc/hfu)