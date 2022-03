Nachhaltigkeitspionier Descartes wird noch nachhaltiger: C02-Footprint nun markant besser als beim Index

Zürich – Der unabhängige Vermögensverwalter Descartes verbessert seine ESG-Umsetzung nochmals deutlich: Neu liegt der CO2-Footprint der Aktien mindestens 30 Prozent unter dem des Marktindex.

Descartes hat seinen CO2-Fussabdruck weiter reduziert. Und zwar markant. Dies gelang dank einer kürzlichen Anpassung der Anlagestrategie. Zudem werden mit einer firmeneigenen Nachhaltigkeitsstrategie nun auch die hauseigenen Emissionen angegangen.

Seit jeher hat Descartes Nachhaltigkeit systematisch in den Anlageprozess integriert. Nun hat der eingesetzte Fondsmanager OLZ im Januar 2022 die UN Principles of Responsible Investment unterzeichnet. Zusammen mit OLZ bekennt sich Descartes damit zu einer noch nachhaltigeren Ausrichtung der Anlagepolitik: Alle Portfolios wurden optimiert, um – zusätzlich zu den übergeordneten Nachhaltigkeitszielen – die Klimaerwärmung zu adressieren. Firmen mit geringerem CO2-Ausstoss werden fortan stärker gewichtet als Unternehmen, die das Klima stärker belasten. Damit weisen die Aktien in den OLZ-Portfolios neu einen CO2-Fussabdruck sowie eine CO2-Intensität aus, die um mindestens 30 Prozent tiefer liegen, als beim jeweiligen Marktindex.

Für die kommenden Monate und Jahre sind weitere Verbesserungen geplant geplant:

Integration der Pariser Klimaziele mit Kriterien zur Dekarbonisierung in den Anlageprozess

Förderung ausgewählter Themen der UN Sustainable Development Goals

Ausübung der Stimmrechte an den Generalversammlungen der im Portfolio enthaltenen Firmen («Proxy Voting») gemäss einer klaren SRI-Policy

Aufbau eines Engagement Programms gegenüber den im Portfolio enthaltenen Firmen

Die firmeneigene Nachhaltigkeitsstrategie von Descartes ist gerade in Entwicklung. Diese hat zum Ziel, die internen Emissionen – aus Stromverbrauch, Heizen, Fahren mit dem Geschäftsauto, Pendeln der Mitarbeitenden und so weiter – ebenfalls zu dekarbonisieren. Ausserdem sollen zusätzliche, für Descartes besonders relevante UN-Nachhaltigkeitsziele noch verbessert werden, beispielsweise durch die Nutzung von regionalen und saisonalen Produkten beim Catering von Veranstaltungen. (Descartes/mc/ps)