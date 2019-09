Nationalbank präsentiert neue 100-Franken-Note

Zürich – Die Schweizerische Nationalbank wird am 12. September 2019 mit der Ausgabe der neuen 100-Franken-Note beginnen. Damit findet die Emission der 9. Banknotenserie ihren Abschluss. Die erste Stückelung der neuen Serie, die 50-Franken-Note, war am 13. April 2016 in Umlauf gebracht worden. Danach folgten mit jeweils sechs oder zwölf Monaten Abstand die 20-, die 10-, die 200- und die 1000-Franken-Note.

Das Thema der neuen Banknotenserie lautet «Die vielseitige Schweiz». Jede der sechs Noten stellt eine für die Schweiz typische Seite vor, die durch verschiedene grafische Elemente illustriert wird. So zeigt die 100-Franken-Note die humanitäre Seite der Schweiz, die gestalterisch durch das Wasser repräsentiert wird. Wie bei allen Notenwerten der neuen Serie sind auch auf der 100-Franken-Note die Hand und der Globus prägende Merkmale.

Die Notenwerte der 9. Banknotenserie sind dieselben wie bei der heutigen Serie, ebenso ist deren Farbgebung unverändert. Entsprechend bleibt die Hauptfarbe der neuen 100-FrankenNote blau. Das Format ändert sich jedoch; die neuen Geldscheine sind kleiner und dadurch handlicher. Sie zeichnen sich durch eine innovative Kombination von komplexen Sicherheitsmerkmalen sowie eine anspruchsvolle Gestaltung aus und gewährleisten damit eine hohe Fälschungssicherheit.

Fächer aus 100-Franken-Noten (Rückseite). (Foto: SNB)

Hoher Sicherheitsstandard

Die von der Grafikerin Manuela Pfrunder gestalteten und von Orell Füssli Sicherheitsdruck AG gedruckten Banknoten garantieren weiterhin den gewohnt hohen Sicherheitsstandard von Schweizer Banknoten und weisen eine hohe Fälschungssicherheit auf. Die neue Banknotenserie verwendet das speziell für die 9. Serie entwickelte Banknotensubstrat Durasafe der Firma Landqart.

Eine Besonderheit ist die gestalterische Integration verschiedenster innovativer Sicherheitsmerkmale. Die Schweiz erhält mit der neuen Serie moderne Banknoten, die noch sicherer sind.

Der Startschuss zur neuen Serie erfolgte Anfang 2005 mit einem Ideenwettbewerb zur Gestaltung der Noten. Durch die Ausgabe der neuen 100-Franken-Note wird die Emission der neuen Banknotenserie nun abgeschlossen. Die 9. Serie ersetzt die Banknoten der 8. Serie. Letztere bleibt bis auf Weiteres gesetzliches Zahlungsmittel. (SNB/mc/ps)

SNB