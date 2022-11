neon verzeichnet erfolgreiche Finanzierungsrunde

Zürich – neon knüpft am letztjährigen Erfolg an und verzeichnet eine Finanzierungsrunde von 11 Mio Franken von bestehenden Investoren und von rund 5000 Crowd-Investoren. Das Startup hat bereits über 130’000 Kunden und strebt mit der Finanzierungsrunde Unabhängigkeit von externem Kapital an – durch neue Produkte und das Erreichen der Profitabilität.

Auf die Kapitalerhöhung von 2.5 Mio Franken im September 2022 durch institutionelle Investoren folgte im Oktober 2022 eine erfolgreiche Finanzierungsrunde von 8.6 Mio Franken durch die neon-Nutzerschaft. Rund 5000 Crowd-Investoren haben in der Woche vom 24. – 31. Oktober 2022 mit einer durchschnittlichen Summe von 1750 Franken in neon investiert und erhalten dafür Anteile an neon in Form von tokenisierten Partizipationsscheinen («stimmrechtslose Aktien»). neon knüpft somit am Erfolg der letztjährigen Finanzierungsrunde an und kann trotz des momentan unsicheren Marktumfeldes einen gesteigerten Unternehmenswert verzeichnen.

«Wir schätzen das Vertrauen sehr, das uns die bestehenden Investoren und die neu dazugestossenen Crowd-Investoren mit dieser Finanzierungsrunde entgegenbringen», freut sich Jörg Sandrock, CEO und Mitgründer von neon. Einerseits soll mit der Kapitalerhöhung neon als Produkt noch besser gemacht und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter fortgesetzt werden. Andererseits hat die Kapitalerhöhung das klare Ziel, neon durch neue Produkte und das Erreichen der Profitabilität unabhängig von externem Kapital zu machen. (neon/mc/pg)

neon