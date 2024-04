neon wächst auf 200‘000 Kundinnen und Kunden und lanciert digitales Gemeinschaftskonto

Zürich – Der Schweizer Banken-Challenger neon setzt das Wachstum ungebremst fort und zählt nun 200’000 Konto-Nutzerinnen und -nutzer. Gleichzeitig lanciert neon das erste rein App-basierte Schweizer Gemeinschaftskonto.

Kontinuierliches Wachstum auf Augenhöhe mit Grossbanken

«Wir freuen uns, dass das Wachstum der letzten Jahre weiter geht», sagt Julius Kirscheneder, Gründer und CMO des Zürcher Fintech-Unternehmens neon. «Wir konnten im letzten Jahr wieder deutlich mehr als 50’000 neue Konten eröffnen. Ein Wachstum, mit dem auch einzelne Grossbanken in der Schweiz für 2023 zufrieden waren. Und das haben wir mit deutlich geringeren Kommunikationsaufwänden erreicht.»

Das fortgesetzte Wachstum der letzten Jahre auf nun 200’000 Kundinnen und Kunden basiert stark auf Weiterempfehlungen innerhalb der Nutzerschaft, aber auch auf attraktiven, neuen Produkten wie einem seit Mitte 2023 direkt in der neon-App integrierten Aktien- und ETF-Handel. Das gewachsene Vertrauen in neon zeigt sich analog bei den Einlagen und Anlagen der Nutzer:innen, die Ende Februar 2024 1,1 Mrd. CHF erreichten. Das entspricht einem Anstieg von +70% in den letzten 12 Monaten.

Erstes rein digitales Schweizer Gemeinschaftskonto

«Mit dem ersten rein digitalen, App-basierten Gemeinschaftskonto der Schweiz setzen wir den grössten Wunsch unserer Nutzerinnen und Nutzer und unsere Innovationsansprüche für den Schweizer Markt auch 2024 weiter um», so Jörg Sandrock, Gründer und CEO von neon.

neon bietet ab sofort ein Gemeinschaftskonto für 2 Personen, das sich direkt in der neon-App eröffnen und führen lässt. Das echte Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsberechtigung bietet eine einfache Erweiterung der neon-Privatkonten auf eine gemeinsame, gleichberechtigte Haushaltsführung, mit zusätzlicher CH-IBAN, 2 zusätzlichen neon Mastercards und den zugehörigen Statistiken. Es setzt einen gemeinsamen Wohnsitz voraus und kostet 3 CHF pro Monat pro Person. (neon/mc/ps)

Über neon

neon bietet eine einfache, nutzerfreundliche und sichere Konto- und Anlagelösung als Smartphone-App an. Derzeit nutzen über 200‘000 Kundinnen und Kunden neon-Konten. Diese werden bei der neon-Partnerin Hypothekarbank Lenzburg AG geführt und bieten damit eine Schweizer Einlagensicherung bis 100’000 CHF. Hinter neon steckt ein erfahrenes Team mit Jörg Sandrock, Simon Youssef, Julius Kirscheneder und Patric Ammann sowie mehr als 60 Mitarbeitenden.