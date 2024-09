Nestlé-Aktien sacken auf Mehrjahrestief ab

Zürich – Die Titel des Nahrungsmittelherstellers Nestlé haben ihren Sinkflug zum Wochenschluss beschleunigt fortgesetzt. Die Titel wurden am Freitag von einer weiteren Kurszielsenkung, diesmal durch die UBS-Analysten, belastet.

Zum Börsenschluss verloren die Nestlé-Papiere um 3,9 Prozent auf 82,04 Franken. Die Analysten der UBS reduzierten am Freitag in einer Studie ihre Gewinnschätzungen und das Kursziel für die Titel weiter. Er gehe davon aus, dass der Nahrungsmittelkonzern seine Prognosen für 2024 nach unten anpassen werden, begründete der zuständige Analyst. Bei einer Handelsempfehlung «Neutral» bleibt die UBS mit einem Kursziel von 91 Franken aber über den zuletzt erreichten Ständen der Nestlé-Aktie.

In der letzten Zeit hätten nun diverse Analysten ihre Ratings und Kursziele klar zurückgenommen, sagte ein Händler am Freitag. So hatte bereits zum Wochenbeginn die Analysten von Morgan Stanley ihr Rating auf «Underweight» gesenkt. Dazu komme, dass gewisse «Safe-Haven»-Käufe des defensiven Titels vom Wochenende nun wegbrechen würden, meinte ein weiterer Marktteilnehmer.

Im Markt setze sich aber auch die Einsicht durch, dass viele Probleme des Westschweizer Konzerns wohl hausgemacht seien, so der Händler. Konkurrenten wie Danone könnten eine deutlich bessere Performance ausweisen. Nestlé hatte Ende August überraschend seinen CEO ausgewechselt. (awp/mc/pg)