Neue Direktorin Business Development bei abrdn in der Schweiz

Zürich – Bei abrdn Investments (Schweiz) AG hat Fairouz Bouhmida im Dezember 2024 ihre Tätigkeit als «Director Business Development» angetreten. Die erfahrene Finanz- und Vertriebsfachfrau stösst von der Credit Suisse zum schottischen Asset Manager.

In ihrer Funktion wird Fairouz Bouhmida sich vor allem auf den Grosskundenbereich konzentrieren. «Ich bin überzeugt, dass Fairouz unser Team hervorragend ergänzen und das Wachstum und den Erfolg unseres Schweizer Vertriebs im lokalen Markt weiter vorantreiben wird», kommentiert Karsten-Dirk Steffens, Länderchef von abrdn in der Schweiz, die Neueinstellung.

Bouhmida kommt von der Credit Suisse Asset Management, wo sie für die Betreuung von Privat- und Kantonalbanken, EAMs, FOs sowie internen Kunden verantwortlich war. Weitere Stationen ihrer über 20-jährigen beruflichen Laufbahn bildeten Tätigkeiten in leitenden Funktionen bei Alken Asset Management in Zürich, Mainfirst Bank in Frankfurt sowie bei J.P. Morgan, Bear Stearns und DZ Bank in London.

Fairouz Bouhmida studierte an der Universität Louis Pasteur in Strassburg, wo sie mit einem Bachelor in Business Administration mit Schwerpunkt «Institutional Finance» abschloss. Sie spricht neben Französisch und Arabisch (Muttersprachen) auch fliessend Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch. (abrdn/mc)