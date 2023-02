Neue Leitung bei der radicant bank ag

Liestal – Per sofortiger Wirkung ernennt der Verwaltungsrat der radicant bank ag Rouven Leuener, Chief Product Officer, und Roland Kläy, Chief Financial Officer, als neue CEOs ad interim in Co-Leitung.

Der baldige Markteintritt der radicant bank ag stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Tochtergesellschaft der BLKB dar. Mit der Ernennung der neuen Co-Leitung ad interim von Rouven Leuener und Roland Kläy unterstreicht der Verwaltungsrat die Bedeutung dieser entscheidenden Phase.

Seit der Lancierung von radicant im April 2021 war Anders Bally als CEO für den Aufbau und die ersten Entwicklungsschritte verantwortlich. Aufgrund eines unterschiedlichen Führungs- und Kommunikationsverständnisses wurde er in seiner Funktion als CEO per sofortiger Wirkung freigestellt.

«Der Verwaltungsrat der radicant bank ag dankt Anders Bally für sein grosses Engagement beim Aufbau der Bank», sagt Marco Primavesi, Verwaltungsratspräsident der radicant bank ag. «Zudem danke ich Rouven Leuener und Roland Kläy, dass sie die Co-Leitung ad interim übernehmen und wir somit auf erfahrene Kräfte innerhalb der Bank zurückgreifen können, um den bevorstehenden Markteintritt ab Ende März erfolgreich zu gestalten.» (radicant/mc/ps)

