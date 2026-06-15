Neuer SMI startet am 22. Juni als Alternative zum Leitindex

Zürich – Die Börsenbetreiberin SIX führt am 22. Juni eine Alternative zum Schweizer Leitindex SMI ein. An diesem Tag treten der neue gleichgewichtete SMI sowie weitere neue und angepasste Aktienindizes in Kraft, wie SIX am Montag mitteilte.

Die Änderungen werden nach Börsenschluss am 19. Juni umgesetzt. Veröffentlicht wurden dazu die definitiven Überprüfungslisten für mehrere Indizes. Dazu zählen neben dem SMI Equal Weighted Index auch der neue Nachhaltigkeitsindex SPI ESG 25 sowie verschiedene ESG- und Faktorindizes.

Die neuen Indexzusammensetzungen berücksichtigen aktualisierte Aktienbestände, Streubesitzanteile sowie Gewichtungs- und Kappungsfaktoren. Grundlage für die Berechnung der neuen Gewichtungen waren die Schlusskurse vom 11. Juni.

Mit dem SMI Equal Weighted Index führt SIX eine Alternative zum traditionellen Schweizer Leitindex ein. Während im klassischen SMI die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche mehr als die Hälfte des Indexgewichts auf sich vereinen, werden im neuen Index alle 20 SMI-Mitglieder gleich stark gewichtet. Damit soll die Entwicklung der einzelnen Blue Chips ausgewogener abgebildet werden.

Der ebenfalls neue SPI ESG 25 umfasst die 25 grössten und liquidesten Schweizer Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards. Beide Indizes hatte SIX bereits im Frühjahr angekündigt. (awp/mc/ps)