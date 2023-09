Neues Handelssegment an der BX Swiss – Julius Bär erweitert Angebot im Sekundärmarkt für Anlagefonds

Zürich – Ab Montag, 18. September 2023, können Anlegerinnen und Anleger neu eine Auswahl attraktiver Anlagefonds über die Schweizer Börse BX Swiss handeln.

Die Schweizer Börse BX Swiss bietet Anlegerinnen und Anlegern bereits ein breit diversifiziertes Portfolio an Finanzprodukten an. Dazu gehören Aktien aus über 30 Märkten in Schweizer Franken, ETFs, AMCs, ETPs auf verschiedene Kryptowährungen, Strukturierte Produkte (deriBX) und Anleihen. Ab Montag, 18. September 2023, erweitert das neue Handelssegment ‹Sponsored Funds› das Angebot um rund 50 Produkte von mehr als 15 verschiedenen Fondsanbietern. Die Anlagefonds sind während der üblichen Börsenzeiten von 9.00 bis 17.30 Uhr handelbar.

Für das neue Handelssegment ‹Sponsored Funds› der BX Swiss agiert die Bank Julius Bär & Co. AG als Market Makerin und zeichnet sich dabei verantwortlich für eine verbindliche Preisstellung mit attraktiven Mindestvolumen und Geld-/Briefspannen. Die renommierte Schweizer Privatbank ist seit 2021 Emittentin bei der Schweizer Börse BX Swiss und hat bereits frühzeitig Finanzprodukte für das deriBX-Segment, das Segment für börsengehandelte Strukturierte Produkte, emittiert.

«Wir freuen uns darüber, die wertvolle Partnerschaft mit Julius Bär weiter vertiefen zu können. Sponsored Funds kombinieren die schier unbegrenzten Anlagemöglichkeiten von Anlagefonds mit den Vorteilen eines liquiden börslichen Handels», erörtert Matthias Müller, Chief Commercial Officer der BX Swiss.

«In unserer Zeit, in der Geschwindigkeit, Transparenz und automatisierte Prozesse zum Alltag gehören, sind innovative Handelslösungen gefragt. Das neue BX Swiss Handelssegment Sponsored Funds verbindet moderne Handelstechnologie mit der Welt der attraktiven klassischen Anlagefonds und schafft somit Mehrwert für Anleger, Banken und Fondsanbieter», sagt Estelle Pool, aus dem Funds Secondary Team von Julius Bär. (BX Swiss/mc/ps)