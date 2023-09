Nick King wird die Einführung von ETFs bei Robeco leiten

Rotterdam – Robeco meldet die Ernennung von Nick King zum Head of Exchange Traded Funds (ETFs) mit Wirkung ab Oktober 2023. Im Rahmen der Strategie 2021-2025 plant Robeco, sein derzeitiges Anlageangebot um eine ETF-Plattform zu erweitern.

Nick King bringt wertvolle Erfahrungen in seine neue Rolle bei Robeco ein. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Fidelity International und BlackRock inne, wo er sich auf die Entwicklung von ETFProdukten, Portfoliomanagement und den Vertrieb in verschiedenen Anlageklassen spezialisierte. Seine Fachkompetenz wird für die Steuerung von Robeco beim Eintritt in den ETF-Markt eine wichtige Rolle spielen.

Ivo Frielink, Head of Strategic Product & Business Development bei Robeco: „Wir freuen uns sehr, Nick King als Head of ETFs bei Robeco zu begrüssen. Seine vielseitige Erfahrung mit börsenkotierten Fonds und sein Engagement für Innovation passen perfekt zur strategischen Vision und zum researchorientierten Ansatz von Robeco. Unter Nick Kings Führung wird es uns gelingen, die Anlageexpertise und -strategien des Unternehmens in ein umfassendes ETF-Angebot zu verpacken.“

Robeco beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit ETFs, da sie bei Anlegern immer beliebter werden und vielseitige Einsatzmöglichkeiten haben. Robeco betrachtet ETFs als grosse Chance für die Bündelung von Strategien, um die bereits vorhandenen Möglichkeiten in Form von Investmentfonds und Mandaten zu ergänzen.

Nick King, neuer Head of Exchange Traded Funds bei Robeco: „Ich bin stolz, in diesem entscheidenden Moment auf Robecos Weg in den ETF-Markt zum Unternehmen zu stossen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um Innovationen und Erfolge in diesem sich schnell entwickelnden Bereich voranzutreiben. Zusammen mit dem talentierten Team von Robeco sind wir in der Lage, die Zukunft der ETFs massgeblich zu beeinflussen.“ (Robeco/mc/ps)