Ninety-Six Partners kündigt den Start ihres Asset Servicing & Consulting und die Ankunft von Jérôme Moser an

Lancy – Ninety-Six Partners, ein von der FINMA lizenzierter Vermögensverwalter, setzt seine Wachstumsstrategie fort und lanciert eine neue Aktivität im Bereich Asset Servicing & Consulting. Im Rahmen dieser Entwicklung konnte das Unternehmen zwei neue Talente gewinnen: Jérôme Moser, als Leiter des neuen Bereichs, und Guillaume Wegmuller, als stellvertretender Leiter der Abteilung. Diese Ernennungen treten per 1. März 2025 in Kraft.

Ninety-Six Partners baut seine strategischen Dienstleistungen für institutionelle Kunden weiter aus, um seine historischen Beratungsaktivitäten im Banken- und Finanzbereich zu ergänzen. Die neue Asset Servicing & Consulting soll insbesondere unabhängige Vermögensverwalter, mittelgrosse Banken und Family Offices bei der Vermarktung von Fonds unterstützen und strategische Beratung für Finanzinstitute anbieten.

Jérôme Moser, der zum geschäftsführenderen Direktor für Asset Servicing & Consulting ernannt wurde, verfügt über fast 30 Jahre vielfältige und bereichsübergreifende Erfahrung in der Banksektor in der Schweiz und auf internationaler Ebene. Er bringt eine einzigartige Expertise in den Bereichen Fonds, Vertrieb und Marketing in Ninety-Six Partners ein, verfügt aber auch über Know-how in den Bereichen M&A-Beratung, Unternehmensbewertung, Betriebsmodelle und Risikomanagement.

Nach einem Karrrierestart1992 bei der SBS, wechselte er zur UBS in Zürich und Singapur und war dann für die SIX Group in Zürich und später in London tätig. 2004 kam er zu Edmond de Rothschild in Genf, wo er nacheinander die Positionen des operativen Leiters, des Leiters für Bankbeziehungen und des Leiters für Risiken und interne Kontrolle bekleidete. Er ist ausserdem Mitglied des Exekutivkomitees der Gruppe. 2016 wechselte er zur Credit Suisse als Leiter des Bankgeschäfts in der Westschweiz für Kunden von Finanzinstituten.

Das Team von Asset Servicing & Consulting wird zudem durch die Ankunft von Guillaume Wegmuller ergänzt, der zum Deputy Service Officer ernannt wird. Er war seit 2011 bei einer Genfer Privatbank tätig, insbesondere im Bereich der Strukturierung von Investmentfonds und des Client Business Management. Mit diesen beiden Experten kann Ninety-Six Partners sein institutionelles Angebot ausbauen, das sich insbesondere an Finanzinstitute richtet.

Asset Servicing & Consulting: Fachwissen für Finanzunternehmer und Finanzinstitute

Dieser neue Bereich von Ninety-Six Partners wird innovative Lösungen anbieten, insbesondere in den Bereichen Organisation, Marketing und Promotion von Fonds, Beratung zu Lösungen und Strukturierung von Anlagevehikeln. Er zielt darauf ab, die Verwaltung von Anlagelösungen zu vereinfachen, damit sich Institutionen auf ihre Anlagestrategien konzentrieren können, während gleichzeitig operative Effizienz, Transparenz und angemessene Compliance gewährleistet sind. Dies ist eine Schlüsseldienstleistung für unabhängige Vermögensverwalter, die sich mit einem immer anspruchsvolleren Umfeld in Bezug auf Regulierung und Digitalisierung auseinandersetzen müssen.

Alexandre Michellod, Vorstandsvorsitzender von Ninety-Six Partners, erklärt: «Wir freuen uns sehr, ab März Jérôme Moser begrüssen zu dürfen, dessen Erfahrung, die er bei renommierten Institutionen wie Edmond de Rothschild gesammelt hat, einen erheblichen Vorteil für die Entwicklung unseres Unternehmens darstellt. Diese Initiative verdeutlicht unser Bestreben, unsere Marktposition zu stärken, indem wir massgeschneiderte Lösungen anbieten, die den vielfältigen Bedürfnissen von institutionellen Kunden und Unternehmern gerecht werden. Er verfügt über die gesamte Erfahrung, die für eine erfolgreiche Entwicklung dieses Geschäftsbereichs erforderlich ist.» (Ninety-Six/mc/hfu)