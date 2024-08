nunu.ai hat 2 Millionen Dollar für KI-Spieltester und QA gesammelt

Zürich – Der Hersteller von KI-Agenten nunu.ai hat in einer Pre-Seed-Runde mit Beteiligung von a16z Games Speedrun, Boost VC, Y Combinator und Angel-Investoren 2 Millionen US-Dollar erhalten.

Die Finanzierung wird das Ziel von nunu.ai unterstützen, KI-Spieltester und QA-Technologien mit Vision-basierten «Agenten» zu entwickeln, die Spiele auf die gleiche Weise wie Menschen sehen und mit ihnen interagieren können. Während des Spiels können diese Agenten die Gründe für ihre Entscheidungen und Handlungen im Spiel erklären und so den Entwicklern einen besseren Einblick in das Verhalten der Spieler geben.

«Wir freuen uns, unsere 2-Millionen-Dollar-Pre-Seed-Runde mit a16z Games Speedrun, Boost VC, Y Combinator und erstaunlichen Angel-Investoren bekannt zu geben», schrieb nunu.ai-Mitgründer Jan Schnyder auf LinkedIn.

«Die Spiele-Qualitätssicherung stellt den Höhepunkt des virtuellen Agentenverhaltens dar und ist gleichzeitig einer der am meisten unterbrochenen Bereiche der Spieleindustrie. Unsere Mission ist es, dies zu ändern. Mit nunu.ai revolutionieren wir die Qualitätssicherung von Spielen, um eine breitere Testabdeckung und schnellere Iterationszyklen für Spielestudios zu ermöglichen.»

KI-Agenten

In Zukunft will nunu.ai seine KI auch einsetzen, um den Missbrauch von Bots zu erkennen und den Studios dabei zu helfen, schlechte Akteure in ihren Online-Spielen zu eliminieren – was sich in kompetitiven Spielen, bei denen echtes Geld auf dem Spiel steht, als beliebt erweisen könnte. (pocketgamer.biz/mc/hfu)

