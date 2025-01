Orbis Medicines sammelt 90 Millionen Euro in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein

Epalinges/Kopenhagen – Orbis Medicines, ein Unternehmen in der Erforschung von oralen makrozyklischen Medikamenten, gab den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 90 Millionen Euro bekannt, womit sich der Gesamtbetrag des Unternehmens auf 116 Millionen Euro erhöht.

Die Mittel werden die Entwicklung der Orbis-Pipeline oraler makrozyklischer Arzneimittel der nächsten Generation mit der Bezeichnung ‹nCycles› unterstützen. Die Finanzierung wurde von NEA (New Enterprise Associates) geleitet, mit Beteiligung neuer Investoren, darunter Eli Lilly and Company, Cormorant, der Export- und Investitionsfonds Dänemarks sowie die Gründungsinvestoren Novo Holdings und Forbion. Morten Graugaard wurde zum Chief Executive Officer von Orbis Medicines ernannt, nachdem er fast drei Jahre als Executive Chair des Board of Directors tätig war. Morten Graugaard bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Biowissenschaften mit, unter anderem in den Bereichen Risikoinvestitionen, Forschung und Entwicklung, Geschäftsentwicklung, Unternehmensentwicklung und Strategie, in das Führungsteam von Orbis.

Orbis Medicines konzentriert sich darauf, eine neue Ära für die Entdeckung oraler makrozyklischer Arzneimittel einzuleiten. Bei Makrozyklen handelt es sich um eine große und vielfältige Familie von Wirkstoffen mit äußerst wünschenswerten therapeutischen Eigenschaften, deren Entwicklung zu oralen Medikamenten in der Vergangenheit jedoch eine Herausforderung darstellte. Die Programme von Orbis Medicines konzentrieren sich auf hochwertige orale Alternativen zu biologischen Blockbuster-Medikamenten und auf Zielmoleküle, um den Nutzen für Patienten zu maximieren.

«Die Unterstützung durch diese besondere Gruppe von Investoren ist eine weitere Bestätigung für die vorbildliche Wissenschaft und das spannende Potenzial von Orbis Medicines. Das Unternehmen treibt das Potenzial von Makrozyklen voran, indem es oral verfügbare nZyklen entwickelt – ein Format, das von Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen bevorzugt wird, insbesondere bei chronischen Krankheiten», sagte Morten Graugaard, neu ernannter CEO von Orbis. «Das Interesse, das wir erhalten haben, zeigt, dass der Markt an nCycles als oralem Ansatz sowohl für validierte biologische Targets als auch für Targets, die mit anderen Modalitäten nicht behandelbar sind, interessiert ist. Wir haben eine klare Strategie für eine schnelle Wertschöpfung, die die einzigartigen Fähigkeiten unserer nGen-Plattform nutzt, und freuen uns darauf, diese wichtige neue Klasse von Medikamenten für Patienten voranzubringen.»

«Das Team von Orbis Medicines hat uns mit den Daten beeindruckt, die nGen unterstützen, das unserer Meinung nach die weltweit führende Entdeckungsmaschine für orale makrozyklische Arzneimittel ist. Wir freuen uns, nicht nur ihren Weg in die Klinik zu unterstützen, sondern auch ihre längerfristige Vision als führendes Unternehmen in ihrem Bereich», sagte Ed Mathers, Partner, NEA. «Wir gratulieren Morten zu seiner Ernennung zum CEO, nachdem er das Unternehmen jahrelang erfolgreich als Vorsitzender geleitet hat. Er bringt das nötige Wissen und die Erfahrung mit, um Orbis durch diese entscheidende Wachstumsphase zu führen und das Potenzial von nCycles auszuschöpfen.» (Orbis/mc/hfu)

