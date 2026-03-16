Partners Group erzielt mit Galderma-Beteiligung Gesamterlös von 1,6 Mrd. Franken

Baar – Partners Group ist aus der Beteiligung am Dermatologie-Unternehmen Galderma ausgestiegen. Den Gesamterlös des Anteils von 14,3 Prozent beziffert das Unternehmen auf 1,6 Milliarden Franken, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Die Partners Group hatte den Angaben zufolge 2019 über 400 Millionen Franken in Galderma investiert. Nun sei dieses Investment am 13. März veräussert worden, hiess es in der Mitteilung. Partners Group war dabei Teil eines von EQT angeführten Konsortiums, das damals die Anteile vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé erworben hatte.

Bereits nach dem Börsengang von Galderma im Jahr 2024 begann Partners Group, seine Beteiligung als Teil des Konsortiums schrittweise zu veräussern, wie es hiess. (awp/mc/ps)