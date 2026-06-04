Partners Group bestätigt trotz Mittelabflüssen AuM-Ziele

Baar – Partners Group hat angesichts des gestrigen Kursrutsches und Berichten über Mittelabflüsse aus einigen Evergreen-Fonds ein Update zum eigenen Geschäftsverlauf publiziert. Mit dem Schritt will das Unternehmen auch mehr Transparenz zum erwarteten Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) schaffen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Demnach rechnet das Management von Partners Group unverändert mit einem Bruttoneugeldzufluss von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2026 sollen die Zuflüsse bei Evergreen-Fonds die Abflüsse übersteigen.

Derweil erwartet Partners Group für die zweite Jahreshälfte 2026, dass das Nettowachstum der verwalteten Vermögen durch die Evergreen-Plattform um 1 bis 2 Prozent gebremst werden wird. Auch für das Gesamtjahr 2027 wird ein ähnlicher Effekt erwartet.

Höhere Abflüsse aus einigen Fonds

Insgesamt habe die Branche eine Phase erhöhter Volatilität bei den Mittelzuflüssen in offene Evergreen-Fonds erlebt, schreibt das Unternehmen. Davon seien auch zwei Evergreen-Private-Equity-Fonds von Partners Group erfasst worden.

So haben die Rücknahmeanträge des Partners Group Global Value SICAV bei 9,8 Prozent gelegen. Bei einem in Delaware ansässigen Evergreen-Private-Equity-Vehikel hätten die Anfragen rund 6 Prozent erreicht. Bei drei weiteren Evergreen-Fonds mit einem Gesamtvolumen von 9,7 Milliarden Dollar werden im zweiten Quartal Rücknahmen zwischen 3,5 und 5 Prozent erwartet.

Nach dem Überschreiten der Schwelle von 5 Prozent ist die Möglichkeit zur Entnahme entsprechend den Fonds-Bedingungen gekappt worden. Dies wolle Partners Group auch in Zukunft bei anderen Fonds so handhaben. «Die Liquiditätsmerkmale dienen dem Schutz langfristiger Anleger und sollen sicherstellen, dass die Renditen weiterhin von der Qualität der zugrunde liegenden privaten Vermögenswerte bestimmt werden und nicht von kurzfristigen Kapitalflüssen», lässt sich Partners-Group-CEO David Layton in der Mitteilung zitieren.

Ferner teilte Partners Group mit, dass mit Wirkung zum 5. Juni ein zusätzliches Handelsfenster für Mitarbeiteraktien geöffnet werden soll. Dies soll ihnen die Möglichkeit eröffnen, ihre Aktienbestände aufzustocken, heisst es weiter. (awp/mc/ps)