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Partners Group lanciert globale Private-Credit-Strategie
Finanznachrichten aus der Schweiz

Partners Group lanciert globale Private-Credit-Strategie

Partners Group lanciert globale Private-Credit-Strategie
David Layton, Partner und CEO Partners Group. (Bild: Partners Group)
Von moneycab

Baar – Partners Group hat eine neue globale Anlagestrategie für private Kredite lanciert. Der offene Evergreen-Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden weltweit. Angestrebt werden jährliche Renditen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, wie der Vermögensverwalter am Freitag mitteilte.

Die Strategie investiert breit gestreut in verschiedene Kreditsegmente. Dazu gehören Direktkredite, Kreditinvestitionen am Sekundärmarkt, Fondsfinanzierungen, Lizenzgebühren und liquide Kredite. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Mit dem neuen Angebot reagiert Partners Group laut eigenen Angaben auf die wachsende Nachfrage nach renditestarken Anlagen mit stabilen Erträgen.

Die Private-Credit-Sparte von Partners Group wurde 2003 gegründet und verwaltet den Angaben zufolge weltweit Vermögen von 40 Milliarden US-Dollar.(awp/mc/ps)

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