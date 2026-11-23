Baar – Der Vermögensverwalter Partners Group kann einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umbauen. Die Anleger des 6,6 Milliarden Euro schweren Global Value SICAV haben einer Aufspaltung in zwei Teilfonds zugestimmt. Damit will das Unternehmen auf die gestiegenen Rückgabewünsche von Investoren reagieren.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom vergangenen Freitag haben 83 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen die Umstrukturierung gutgeheissen, bestätigte Partners Group am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuerst hatte Bloomberg unter Berufung auf ein Anlegerschreiben darüber berichtet.

Mit der neuen Struktur erhielten die Anleger mehr Flexibilität bei der Wahl zwischen Liquidität und langfristigem Wertzuwachs durch Wiederanlage, erklärte Partners Group gegenüber AWP. Das Unternehmen zeigte sich erfreut über die Zustimmung der Investoren.

Aus eins mach zwei

Der bisherige Fonds wird demnach in eine Dachfondsstruktur mit zwei Teilportfolios überführt. Ein Teilfonds mit Vermögenswerten von rund 1,5 Milliarden Euro soll auf langfristige Wertsteigerungen ausgerichtet sein.

Der zweite mit rund 5,2 Milliarden Euro soll dagegen durch den Verkauf von Beteiligungen Liquidität schaffen, um Rückgabewünsche von Anlegern zu bedienen. Der grössere Teilfonds umfasst mehr als 350 Investitionen aus der Zeit vor Ende 2022. Der kleinere enthält rund 150 jüngere Beteiligungen.

Gleichzeitig senkt Partners Group die Gebühren und schränkt die Rückgabemöglichkeiten vorübergehend ein. Für neue Anteilsklassen wird die Rückgabegrenze von bisher 5 auf 2,5 Prozent des Nettoinventarwerts halbiert.

Partners Group und andere Anbieter alternativer Anlagen sehen sich seit einiger Zeit mit erhöhten Rückgabewünschen konfrontiert. Das stellt die Anbieter vor Herausforderungen, da sich Beteiligungen an nicht börsenkotierten Unternehmen häufig nur mit erheblichem Zeitaufwand verkaufen lassen. (awp/mc/ps)