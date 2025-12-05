moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Partners Group tauscht zwei Geschäftsleitungsmitglieder aus
Von moneycab

Baar – Der Privatmarktspezialist Partners Group hat mehrere Veränderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen. Neu stossen die bisherige Personalchefin Ana Campos sowie Anette Waygood zum Führungsgremium. Waygood wurde zur Co-Chefin der Abteilung Compliance & Legal und zur stellvertretenden Leiterin der Rechtsabteilung berufen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

Aus der Geschäftsleitung zurücktreten werden Sarah Brewer, aktuell Leiterin der Client Solutions Geschäftseinheit, und Chefjurist Andreas Knecht. Beide verbleiben aber in Führungspositionen innerhalb des Unternehmens, heisst es weiter.

Ferner werde Juri Jenkner zusätzlich zu seiner Funktion als President und Co-Head of Investments noch die Verantwortung für Client Solutions übernehmen. Die Einheit werde künftig Business Development heissen.

Die personellen Änderungen erfolgen zum 1. Januar 2026, vorbehältlich der Zustimmung der Finma. (awp/mc/pg)

