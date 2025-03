Partners Group verkauft Untersee-Stromverbindung Greenlink

Baar – Die auf Private-Equity-Investments spezialisierte Partners Group trennt sich von einem Engagement. Die 2019 in Teilen und 2021 vollständig zugekaufte Stromverbindung Greenlink wird an die Baltic Cable AB und Equitix verkauft.

Der Deal bewertet Greenlink mit insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro, wie Partners Group am Montag mitteilt. Greenlink besteht aus zwei Umwandlungsstationen sowie einem rund 190 Kilometer langen Unterseekabel in der irischen See zwischen Irland und Grossbritannien.

Die Anlage verfügt über eine Nennleistung für die Versorgung von rund 380’000 Haushalten und ist zu Beginn des laufenden Jahres operativ in Betrieb genommen worden. Sie soll insbesondere die Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz sicherstellen. (awp/mc/ps)