Partners Group weist Sorgen um Kursrückgänge wegen KI-Exponierung zurück

Baar – Der Private Markets-Spezialist Partners Group reagiert auf die Kursrückgänge im Private-Markets-Sektor aufgrund der Exponierung der Investitionen zur Künstlichen Intelligenz (KI). Die Firma weist Sorgen um ihr Portfolio zurück.

Partners Group habe seit langem sein direktes Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Partners Group habe sich in ihren Engagements auf die Unterscheidung zwischen Unternehmen konzentriert, die eher von der Einführung der KI profitieren werden, und solchen, die unter Druck geraten könnte.

Im Gegensatz dazu habe das Unternehmen sein Engagement in Bereichen mit hoher Widerstandsfähigkeit und wachsender Nachfrage aus der KI-Branche, wie etwa der für die Stromerzeugung unverzichtbaren Infrastruktur, erhöht.

Am Vortag war der Kurs der Partners Group-Aktie um über 5 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter hatten dies mit Sorgen um die disruptiven Folgen der KI begründet. Am Freitagnachmittag steht die Aktie bis gegen 14 Uhr wieder um 1,1 Prozent im Plus. (awp/mc/pg)