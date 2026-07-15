Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an

Baar – Partners Group hat im ersten Halbjahr trotz der Turbulenzen bei den Evergreens-Fonds weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im ersten Semester 2026 auf 16,0 Milliarden US-Dollar nach 12,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie Partners Group am Mittwochabend mitteilte. Ende Juni verwaltete der Zuger Asset Manager damit 186 Milliarden Dollar nach 185 Milliarden Ende des vergangenen Jahres.

Mehr Neugelder als erwartet

Die akquirierten Neugelder lagen damit über den Markterwartungen, die Vermögen trafen in etwa die Erwartungen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Analysten hatten im Durchschnitt mit 14,0 Milliarden Kapitalzusagen respektive 186,7 Milliarden Assets gerechnet.

Aus dem Verkauf von Beteiligungen flossen im ersten Semester 9 Milliarden Dollar in die Kassen von Partners Group – und damit gleich viel wie im Vorjahreszeitraum. Wegen der zeitlich bedingten geringeren Veräusserungsaktivitäten bei Direktinvestitionen und der schwächeren Portfolioperformance bei den reiferen Evergreen-Strategien geht Partners Group für das erste Halbjahr von einem Anteil der Performanceerträge unter 20 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Damit liegt der Anteil unter dem mittel- bis langfristigen Ziel von 25 bis 40 Prozent.

Investiert hat die Gesellschaft ebenfalls stabile 9 Milliarden in neue Beteiligungen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Zuger Asset Manager weiterhin mit Kapitalzusagen im Umfang von 26 bis 32 Milliarden Dollar.

Die Halbjahresergebnisse werden am 1. September veröffentlicht. (awp/mc/pg)