Pensionskassen erzielen im Dezember leicht positive Performance

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben im Dezember im Schnitt eine positive Performance erzielt. Für das ganze Jahr 2025 summiert sich die Rendite der von der UBS untersuchten 100 Pensionskassen damit auf 5,8 Prozent.

Der Dezember trug dabei mit einer Durchschnittsperformance von 0,34 Prozent zum Jahresergebnis bei, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,85 Prozent bis +1,52 Prozent.

Kleinere Pensionskassen mit verwalteten Vermögen unter 300 Millionen Franken erzielten im Schnitt eine etwas höhere Performance als grosse Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Schweizer Franken.

Die meisten Anlageklassen entwickelten sich im letzten Monat des vergangenen Jahres durchzogen. Am besten schnitten die Schweizer Aktien (+3,16%) ab, gefolgt von Immobilien direkt (+0,69%), Immobilien indirekt (+0,47%) und globale Aktien (+0,07%). Negative Renditen wiesen Infrastrukturanlagen (-0,25%), Hedge Funds (-0,59%), Private Equity (-0,62%), Anleihen in Fremdwährung (-0,77%) und Anleihen in Schweizer Franken (-0,93%) aus. (awp/mc/pg)