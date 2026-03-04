moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Pensionskassen erzielen im Februar positive Performance
Newsletter Finanz und Börse Weekly

Pensionskassen erzielen im Februar positive Performance

Pensionskassen erzielen im Februar positive Performance
(Bild: © Zerbor / AdobeStock)
Von moneycab

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben im Februar im Schnitt eine positive Performance von 1,27 Prozent erzielt. Die beste Performance erzielten im zweiten Monat des Jahres 2026 Schweizer Aktien.

Konkret betrug die Performance in der Kategorie «Aktien Schweiz» laut dem am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto 5,68 Prozent. Darauf folgt die Kategorie «Rohstoffe», deren Performance im Februar auf 3,15 Prozent beziffert wird. Das Schlusslicht bildet die Kategorie «Private Equity» mit einer Negativperformance von 1,27 Prozent.

Im bisherigen Jahresverlauf liegt indes die Kategorie «Rohstoffe» mit einer Rendite von insgesamt 15,01 Prozent vorn. Den grössten Verlust brockten den Vorsorgeeinrichtungen derweil bislang Anlagen in der Kategorie «Private Equity» ein, mit einem Minus von 2,12 Prozent. Gesamthaft verzeichneten die von Swisscanto untersuchten Pensionskassen im Jahr 2026 bisher eine Performance von plus 1,74 Prozent.

Deckungsgrad steigt
Der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtungen hat sich derweil ebenfalls verbessert. Nachdem der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen Ende 2025 bei 120,6 lag, erreichte er per Ende Februar gemäss Swisscanto 122,0 Prozent.

Eher entspannt sehen die Experten die Lage im Iran. Kurzfristig dürfte die geopolitische Situation rund um den Iran zwar für «Unruhe» sorgen, mittelfristig geht Swisscanto aber von einem «begrenzten» Einfluss auf die Finanzmärkte aus. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
VIVERE Sammelstiftung: Eine innovative Lösung zur Bewirtschaftung von Rentnerbeständen
Daniel Werdenberg, Geschäftsführer VIVERE Sammelstiftung. (Foto: zvg)
21.November 2025 — 07:30 Uhr
VIVERE Sammelstiftung: Eine innovative Lösung zur Bewirtschaftung von Rentnerbeständen

Die berufliche Vorsorge in der Schweiz basiert auf einem dezentralen System, das paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen wird. Während des aktiven Berufslebens erfolgt der Kapitalaufbau, im Rentenalter der Kapitalabbau. In einer Pensionskasse sind damit stets sowohl aktive Versicherte als auch Rentenbezüger Teil derselben Solidargemeinschaft. von Daniel Werdenberg, Geschäftsführer VIVERE Sammelstiftung Doch was geschieht, wenn […]