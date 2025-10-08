Pensionskassen erzielen im September positive Performance

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben auch im September wieder eine positive Performance erzielt. Seit Jahresbeginn beläuft sich die Rendite bei den von der UBS untersuchten 100 Pensionskassen damit auf 3,54 Prozent.

Im September belief sich die durchschnittliche Performance der Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample auf 0,77 Prozent, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Die Spanne bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,39 Prozent bis +2,24 Prozent. Kleine Pensionskassen erzielten im Schnitt eine etwas niedrigere Rendite als grosse Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Franken.

Die einzelnen Anlageklassen entwickelten sich im abgelaufenen Monat mehrheitlich positiv. Am besten schnitten die globalen Aktien ab (+3,17 Prozent), gefolgt von Private Equity (+0,66 Prozent), Anleihen in Fremdwährungen und Hedge Funds (je +0,63 Prozent), Anleihen in Schweizer Franken (+0,43 Prozent), Immobilien indirekt (+0,33%), Infrastrukturanlagen (+0,24%) und Immobilien direkt (+0,17%). Rückläufig entwickelten sich im September derweil Schweizer Aktien (-1,2 Prozent).

Das Chief Investment Office (CIO) der Schweizer Grossbank gibt sich derweil weiterhin «vorsichtig optimistisch», dies trotz zunehmender geopolitischer Spannungen und anhaltender politischer Unsicherheiten. So hätten Shutdowns der US-Regierung historisch gesehen nur zu einer kurzfristigen Marktvolatilität geführt.

Derweil dürfte die US-Notenbank Fed trotz verzögerter Datenveröffentlichungen voraussichtlich im Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen. Zwischen Oktober und dem Ende des ersten Quartals 2026 rechnen die UBS-Ökonomen mit Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte. Weiterhin habe für das Fed die Schwäche am Arbeitsmarkt Priorität gegenüber einem vermutlich nur vorübergehenden Anstieg der Inflation. (awp/mc/ps)