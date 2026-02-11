Pensionskassen mit gutem Jahresstart

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben im Januar im Schnitt eine positive Performance erzielt. Der Start ins 2026 ist damit gelungen.

Im Januar betrug die Durchschnittsperformance der von der UBS untersuchten gut 300 Pensionskassen 0,53 Prozent, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,40 Prozent bis +2,36 Prozent.

Die durchschnittliche Performance der einzelnen Anlageklassen war im Januar laut den Angaben durchzogen. In Schweizer Franken gemessen notierten globale Aktien (+1,04%) am besten, vor Anleihen in Schweizer Franken (+0,83%), Schweizer Aktien (+0,16%), Immobilien indirekt (+0,14%) und Immobilien direkt (+0,13%). Eine negative Performance gab es bei Infrastrukturanlagen (-0,85%), Anleihen in Fremdwährung (-1,1%), Hedge Funds (-1,61%) und bei Private Equity (-1,68%). (awp/mc/pg)