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Pensionskassen mit leicht positiver Rendite im August
Finanznachrichten aus der Schweiz

Pensionskassen mit leicht positiver Rendite im August

Pensionskassen mit leicht positiver Rendite im August
(Bild: AdobeStock/DOC RABE Media)
Von moneycab

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben im August im Schnitt eine positive Rendite erzielt. Dazu trug vor allem die starke Entwicklung der Rohstoffanlagen bei, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto hervorgeht.

Konkret erzielten die Kassen im August eine durchschnittliche Performance von 0,60 Prozent. Seit Anfang Jahr summiert sich das Plus damit auf 4,99 Prozent.

Mit Blick auf die einzelnen Anlageklassen lagen im August die Rohstoffinvestitionen klar an der Spitze. Sie erzielten ein Plus von 11,43 Prozent, gefolgt von ausländischen Aktien (+2,44%). Die übrigen Anlageklassen bewegten sich zwischen minus und plus einem Prozent.

Seit Jahresbeginn führen allerdings die Aktienanlagen die Rangliste an. An der Spitze stehen ausländische Aktien mit einem Plus von 16,11 Prozent und Schweizer Aktien mit 9,55 Prozent. Dahinter folgen die Rohstoffe (+6,95%).

Verluste verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf dagegen ausländische Obligationen (-1,45%) und direkte Schweizer Immobilienanlagen (-0,35%). (awp/mc/ps)

Swisscanto

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