Pensionskassen mit positiver Anlageperformance im Mai

Zürich – Für die Schweizer Pensionskassen war der Mai ein Monat mit positiver Rendite. Die von der UBS über 300 analysierten Vorsorgeeinrichtungen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von 1,58 Prozent.

Im Mai reichten die Renditen der einzelnen Kassen laut einer Mitteilung vom Dienstag von 0,2 Prozent bis 3,21 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von 1,60 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese leicht tiefer bei 1,56 Prozent.

Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war im Mai erneut durchzogen. In Franken gemessen schnitten globale Aktien (+4,84%) vor Schweizer Aktien (+3,29%) am besten ab. Am schlechtesten performten die Kategorien Private Equity (-0,23%) und Infrastrukturanlagen (-0,07%).

Im bisherigen Jahresverlauf behalten die globalen Aktien (+11,14%) die Nase vorn. Gefolgt werden sie von Aktien Schweiz (+5,00%) und Hedge Funds (+2,04%). Eine negative Jahresbilanz weisen derweil einzig ausländische Obligationen (-0,45%) aus. (awp/mc/ps)