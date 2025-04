Perpetual ernennt Anja Combrink-Birkholz zur Country Head DACH

Frankfurt – Perpetual, eine internationale Multi Asset Management Boutique Plattform, gibt die Ernennung von Anja Combrink-Birkholz zur Head of Germany, Austria, Switzerland bekannt. Zu Perpetual gehören die Asset Management Boutiquen Barrow Hanley, J O Hambro, Regnan, Trillium und TSW.

Mit der Besetzung dieser Schlüsselposition unterstreicht die Perpetual ihr Engagement, die Präsenz ihrer Boutiquen im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und massgeschneiderte Investmentlösungen für Intermediäre und institutionelle Kunden anzubieten.

„Anja wird eine entscheidende Rolle bei unserer wachsenden Präsenz im DACH-Raum spielen und die gesamte Palette der Boutiquen von Perpetual im Markt für die Anleger nutzen,“ erklärt Warren Tonkinson, Head of Distribution International bei Perpetual. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem tiefgehenden Verständnis des DACH-Marktes wird sie massgeblich dazu beitragen, unsere strategischen Ziele in der Region zu erreichen.“

Anja Combrink-Birkholz, die ihre neue Position im Februar 2025 angetreten hat, verantwortet die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor ihrem Wechsel zu Perpetual war sie bei Lombard Odier Investment Managers, Neuberger Berman und Massachusetts Financial Services tätig, wo sie für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen im Wholesale-Bereich verantwortlich war.

„Ich freue mich darauf, Teil von Perpetual zu sein und die Entwicklung des Geschäfts in der DACH-Region voranzutreiben“, so Combrink-Birkholz. „Perpetuals Multi-Boutique-Ansatz bietet eine hervorragende Grundlage, um Kunden innovative und verantwortungsbewusste Anlagelösungen anzubieten.“

Perpetual Asset Management ist ein dynamischer Multi Boutique Manager, der die Bedürfnisse institutioneller und professioneller Kunden unterstützt. Das Unternehmen bietet in Grossbritannien, Europa und Asien eine breite Palette spezifischer und hochwertiger Anlagestrategien, die über erstklassige Vertriebskanäle und die Boutiquen Barrow Hanley Global Investors, J O Hambro Capital Management, Regnan und Trillium Asset Management bereitgestellt werden. (Perpetual/mc/ps)