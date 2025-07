Perpetual ernennt Kay Scherf zum Vertriebsleiter Deutschland, Österreich und Schweiz

Frankfurt – Perpetual, die internationale Multi-Boutique-Plattform für Vermögensverwaltung, gibt die Ernennung von Kay Scherf zum Sales Director Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bekannt. Scherf berichtet direkt an Anja Combrink-Birkholz, Country Head DACH, und ist für die Entwicklung der Vertriebsstrategie sowie die Betreuung von Kunden in der gesamten Region verantwortlich.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Asset-Management-Branche bringt Kay Scherf umfassende Expertise in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Key Account Management und Fondsvertrieb mit. Er kommt von La Française Systematic Asset Management GmbH, wo er als Managing Director für die Umsetzung der regionalen Vertriebsstrategie, die Geschäftsentwicklung und Pflege von Key-Kunden und öffentlichen Auftraggebern verantwortlich war. Zuvor war er in leitenden Positionen bei AXA Investment Managers, First Private Investment Management und J.P. Morgan Asset Management tätig.

„Kays tiefes Verständnis des DACH-Marktes und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau enger Kundenbeziehungen machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team“, erklärt Anja Combrink-Birkholz. „Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Präsenz zu stärken und unseren Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die unterschiedlichen Investmentlösungen der einzelnen Boutiquen anzubieten.»

Warren Tonkinson, Head of Distribution EMEA bei Perpetual, fügt hinzu: „Die DACH-Region ist ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Wachstumsstrategie. Die Ernennung von Kay unterstreicht unser Engagement, in Top-Talente zu investieren, um unsere Boutiquen und unsere Kunden zu unterstützen. Seine Erfahrung und sein Know-how werden uns helfen, unsere Präsenz in diesem Schlüsselmarkt weiter auszubauen.» (Perpetual/mc/ps)

Perpetual Group