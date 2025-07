Plenum Investments AG baut mit der Anstellung von Raphael Kron das institutionelle Kundengeschäft gezielt aus

Zürich – Zum 1. Juli 2025 stösst Raphael Kron zur Plenum Investments AG, um das institutionelle Kundengeschäft in der Schweiz weiter auszubauen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Beratung institutioneller Anleger, insbesondere Pensionskassen, bringt Herr Kron fundiertes Fachwissen und ein weitreichendes Netzwerk mit.

Vor seinem Wechsel zu Plenum Investments AG leitete er mehr als vier Jahre das institutionelle Kunden-Team bei Lombard Odier Investment Management. Zuvor war er über ein Jahrzehnt beim international tätigen Investmenthaus GAM für das Geschäft mit institutionellen Kunden verantwortlich. In dieser Funktion war er massgeblich an der Einführung von Insurance Linked Securities (ILS) und CAT Bond-Anlagelösungen in der Schweiz beteiligt.

Dr. Rainer Grünig, CEO der Plenum Investments AG, betont: „Wir freuen uns, mit Raphael Kron einen sehr erfahrenen CAT Bond-Spezialisten begrüssen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass das kapitalmark-tbasierte Rückversicherungsgeschäft seinen ein-drücklichen Wachstumspfad der letzten 25 Jahre fortführen und der CAT Bond-Markt seinen Markt-anteil gegenüber illiquide ILS-Strukturen weiter ausbauen wird.“

Institutionelle Investoren stehen zunehmend vor der Herausforderung, in einem anspruchsvollen Zinsumfeld nachhaltige Renditen zu erzielen. Raphael Kron ergänzt: „Ich freue mich, mit der Plenum Investments AG einen Partner gefunden zu haben, der meine Überzeugung teilt, wie mit begrenzten Anlagekapazitäten professionell umzugehen ist. Für einen Nischenanbieter ist dies essenziell, um langfristig glaubwürdig und im Interesse der Anleger zu agieren.“

Auch Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT und Mitglied der Geschäftsleitung der Plenum Investments AG, sieht die Weichen richtig gestellt: „Mit diesem Schritt schärfen wir nicht nur unser Profil sondern auch unsere Position als führender UCITS CAT Bond-Fondsanbieter.“ (Plenum Investments AG/mc/ps)

Plenum Investments AG ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter und in der Schweiz regulierter Investment-Manager für institutionelle und professionelle Kunden. Seine Kernkompetenz liegt im Management von Naturkatastrophen-, Langlebigkeitsrisiken und regulatorischem Versicherungskapital. Der Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten und nachhaltigen Anlagelösungen im Bereich Insurance Linked Capital.