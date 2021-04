PolyPeptide Group plant Börsengang und Kotierung an der Schweizer Börse

Zug – Der schwedische Pharmazulieferer PolyPeptide will sich an der Schweizer Börse kotieren lassen. Damit konkretisieren sich die in Medienberichten schon seit einiger Zeit kolportierten Gerüchte.

Die PolyPeptide Group plant den Börsengang an der SIX über ein IPO vorbehältlich des Marktumfelds bereits für das laufende zweite Quartal 2021, wie sie am Montag mitteilte. Dies sei ein „natürlicher nächster Schritt“, um das globale Profil und die finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter zu stärken.

Das Angebot soll bis zu 40 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem IPO umfassen, einschliesslich der Mehrzuteilungsoption. Es sollen bestehende Aktien platziert werden, aber auch eine Erstplatzierung ist geplant. Den Nettoerlös aus dem Börsengang will PolyPeptide verwenden, um die laufenden Investitionsausgaben zu beschleunigen, die Expansion in verwandte Geschäftsbereiche voranzutreiben sowie um weitere organische oder nicht-organische Wachstumsmöglichkeiten wahrzunehmen.

Die Geschäftsleitung der PolyPeptide Group besteht aus Jane Salik (CEO), Jan Fuhr Miller (Finanzchef), Jan Christensen (Verkauf und Marketing) und Daniel Lasanow (Global Director Operations).

Ab dem Datum der Börsenkotierung wird Raymond de Vré, der am 1. April 2021 in das Unternehmen eingetreten ist, die Funktion als CEO von Jane Salik übernehmen. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Mitglied des Verwaltungsrates wird Jane Salik während einer Übergangszeit, die mit der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2021 von PolyPeptide enden soll, weiterhin der Geschäftsleitung angehören.

Bachem-Konkurrent

Als Hersteller von Peptiden gilt die 1952 gegründete PolyPeptide als Konkurrent des ebenfalls an der hiesigen Börse kotierten Unternehmens Bachem. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte PolyPeptide mit über 900 Mitarbeitern bei einem Umsatz von 223 Millionen Euro ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBITDA) von 62 Millionen. (awp/mc/pg)

PolyPeptide