Presse: Ex-CS Präsident Urs Rohner in Beschattungsaffäre verurteilt

Zürich – Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat nach Angaben der «Republik» und des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse, Urs Rohner, verurteilt. Rohner habe der Finanzmarktaufsicht (Finma) im Zusammenhang mit der Beschattungsaffäre der Credit Suisse falsche Angaben gemacht, schrieb das Onlinemagazin mit Verweis auf eine noch nicht rechtskräftige Strafverfügung.

Die Verfügung lag auch der Redaktion von «SRF Investigativ» vor. Demnach verurteilte das EFD den ehemaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten zu einer Busse von fast 25’000 Franken und einer bedingten Geldstrafe. Rohner habe die vom EFD erhobenen Vorwürfe «vollumfänglich und mit Nachdruck» zurückgewiesen.

Er habe in seiner Amtszeit nie, weder gegenüber der Finma noch anderen Amtsstellen, «wissentlich oder willentlich falsche Auskünfte» erteilt, zitierte ihn SRF. Rohner werde den Fall ans Bundesstrafgericht weiterziehen. (awp/mc/ps)