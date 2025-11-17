Presse: Schweiz verzeichnet fast 6000 Anzeigen wegen Online-Investmentbetrug

Zürich – Schweizerinnen und Schweizer haben laut Tamedia seit 2022 online über eine halbe Milliarde Franken wegen Investmentbetrug verloren. In den letzten zwei Jahren stieg die Zahl der Anzeigen wegen Onlineanlagebetrugs schweizweit um 65 Prozent, wie das Medienhaus unter Verweis auf Zahlen der Staatsanwaltschaft Zürich schrieb.

Zwischen 2022 bis 2024 seien in der Schweiz fast 6000 Anzeigen eingegangen. Nur wenige Fälle würden aufgeklärt. 29 Milliarden Dollar illegale Gelder seien in den vergangenen zwei Jahren zu den grossen Kryptoplattformen geflossen. Das habe eine internationale Recherche mit Beteiligung von Tamedia gezeigt. (awp/mc/ps)