Presse: Zurich bietet 40-50 Mio Euro für Bär-Tochter Kairos

Zürich – Der Versicherer Zurich plant laut Medienberichten eine Offerte für Kairos, die italienische Tochter der Privatbank Julius Bär. Bis Mitte Oktober werde ein verbindliches Angebot vorgelegt, berichtete «Milano Finanza» am Donnerstag.

Dabei werde das Geschäft der Asset Management-Tochter von Julius Bär mit 40 bis 50 Millionen Euro bewertet, so der Bericht weiter. Das gleiche Blatt hatte schon Anfang August gemeldet, die Zürcher Bank verhandele mit der italienischen Banca Patrimoni Sella & C. über den Verkauf ihrer 70-prozentigen Beteiligung an Kairos.

Julius Bär war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. Zurich Insurance lehnte einen Kommentar auf Anfrage von AWP ab. (awp/mc/ps)