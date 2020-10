Principal Global Investors (PGI): Neue Büros in Zürich

Zürich – Principal Global Investors zieht Anfang November an zentrale Lage in der Stadt Zürich. Der Bezug neuer Büros am Rennweg 57 stärkt PGIs Kundennähe und ist Teil der Wachstumsstrategie des US-Vermögensverwalters in der Schweiz.

Ab 1. November 2020 lautet die neue Adresse von PGI in der Schweiz:

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH

Rennweg 57

8001 Zürich

Tel. +41 44 286 1000

www.principalglobal.com

«Mit den repräsentativen Offices an bester Lage tragen wir unserem starken Wachstum auf dem Schweizer Markt Rechnung. Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für PGI, wir sehen weiteres Wachstumspotenzial. Der Umzug ins Zentrum Zürichs ist aber auch ein Bekenntnis zum Finanzplatz Schweiz. Wir sind vor vier Jahren in die Schweiz gekommen, um hier zu bleiben», sagt Martin Bloch, Managing Director von Principal Global Investors (Switzerland). (PGI/mc/ps)

Über Principal Global Investors

Principal Global Investors ist ein US-Amerikanischer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Iowa und verwaltet heute im Auftrag einer breiten Palette von Investoren aus über 80 Ländern ein Vermögen von insgesamt 507.3 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020). Die Niederlassung von Principal Global Investors in der Schweiz wurde Ende 2016 eröffnet und wird von Martin Bloch geleitet. Als Multi-Manager von unabhängigen Investment­boutiquen kann PGI seinen Kunden unterschiedliche Investmentstrategien anbieten. Jede dieser Boutiquen hat eine klar defi­nierte Anlage­philo­sophie und ein klar defi­niertes Angebot. Das Alleinstellungsmerkmal von Finis­terre Capital beispielsweise sind die Total-Return-Strategien für Emerging Markets-Obligationen, Spectrum Asset Mana­gement ist ein weltweit führender Verwalter von Preferred Securities.

