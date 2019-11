Private Equity Holding mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr

Zürich – Die Private Equity Holding (PEH) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) deutlich weniger verdient. Unter dem Strich blieben der Beteiligungsgesellschaft 6,8 Millionen Euro, nachdem es in der Vorjahresperiode noch 24,5 Millionen gewesen waren.

Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) hat sich derweil per Ende September gegenüber dem Stand von Ende März unter Berücksichtigung der im Juli vollzogenen Ausschüttung von 2 Franken je Aktie um 3,1 Prozent auf 85,59 Euro erhöht, wie die Beteiligungsgesellschaft am Mittwoch mitteilte. (awp/mc/pg)

PEH

Firmeninformationen bei monetas