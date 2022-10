Procimmo: Namensänderung beim Fonds «Polymen Fonds Immobilier»

Zürich – Der Immobilienfonds «Polymen Fonds Immobilier» wird per 21. Oktober 2022 neu in «Procimmo Residential Lemanic Fund» umbenannt. Der Fonds, welcher seit 2015 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und auf Wohnimmobilien in Genf und Lausanne fokussiert, wird neu unter dem Börsenkürzel PRLF handelbar sein.

Die Umbenennung des Namens soll insbesondere der besseren Wahrnehmung im Markt und der Gewinnung weiterer Anleger Rechnung tragen. Dabei reiht sich die neue Namensgebung «Procimmo Residential Lemanic Fund» auch in den neuen Gesamtmarktauftritt der Vermögensverwalterin des Fonds, der Procimmo SA, ein. Die Vermögensverwalterin vereint im Rahmen eines «Rebranding»-Prozesses, der im Frühling 2022 begonnen hat, so zusehends ihre Produkte unter einem einheitlichen Dach bzw. der Marke «Procimmo».

Ein Fonds mit stabiler Dividendenausschüttung

Der «Procimmo Residential Lemanic Fund» fokussiert auf die Westschweiz, wobei sich ein grosser Teil der Liegenschaften in den Städten Genf und Lausanne und Umgebung befindet. Die Strategie des Fonds besteht darin, vorwiegend an sehr guten Lagen in Wohnliegenschaften mit tiefen Leerstandsquoten zu investieren und auf Immobilien mit tiefen Mieten zu fokussieren, um neue Mieter anzuziehen und sie langfristig zu binden. Viele Immobilien haben ein grosses Entwicklungspotenzial, welches die Vermögensverwalterin in den kommenden Jahren ausschöpfen möchte.

Der Fonds richtet sich einerseits an alle Anlegerinnen und Anleger, die eine stabile Rendite mit entsprechender Dividendenausschüttung anstreben und andererseits an alle, die ein steuerbefreites Investmentprodukt für Anteilseigner suchen und ihr Kapital in langfristige sichere Werte investieren wollen.

Der «Procimmo Residential Lemanic Fund» verfügt derzeit über 44 Immobilien und hat ein Gesamtfondsvermögen von rund CHF 540 Mio.

Detaillierte Informationen zu diesem Fonds finden Sie unter www.procimmo.ch (Procimmo/mc/ps)