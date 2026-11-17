Zürich / Genf – Die Deutsche Bank hat laut Recherchen verschiedener Medien über Jahre hinweg Vermögen russischer Oligarchen von ihren Schweizer Standorten aus betreut. Dazu sollen auch Personen gehörte haben, deren Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin dem Institut intern bekannt war.

Mehrere Medien, darunter der «Spiegel», der «Standard», die «New York Times» und die «Financial Times», haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente der grössten deutschen Bank ausgewertet, die Journalisten zugespielt worden waren.

Wie der «Tagesanzeiger» mit Blick auf die Schweiz berichtet, betreute die Deutsche Bank rund 20 russische Oligarchen in Zürich und Genf. Die Schweizer Standorte hätten offenbar besondere Möglichkeiten zur Wahrung der Vertraulichkeit geboten. Das Bankgeheimnis erschwerte laut den Dokumenten nicht nur die Weitergabe von Kundendaten an Aussenstehende, sondern zeitweise auch den Informationsfluss innerhalb des Bankkonzerns.

Die Unterlagen reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sie zeigten unter anderem, dass die Schweizer Einheiten der Deutschen Bank Informationen über Kunden gegenüber Kollegen im Ausland teilweise mit Verweis auf das Bankgeheimnis zurückhielten, so die Medienberichte. Auch gegenüber US-Behörden war die Weitergabe von Kundendaten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zunächst rechtlich umstritten. Im März 2022 fand die Bank schliesslich einen Weg, zumindest einen Teil der Informationen weiterzugeben.

Deutsche Bank: Alte Themen

Die Dokumente zeigten unter anderem, wie das Institut noch kurz vor Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sein Russlandgeschäft ausbauen wollte. Die Deutsche Bank habe ausserdem umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufgesetzt, wie andere Zeitungen berichteten.

Auch neue Details über Geschäftsbeziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump sowie dem gefallenen Signa-Gründer René Benko fänden sich in den Dokumenten.

Die Deutsche Bank bezeichnete die in den Dokumenten thematisierten Vorgänge in einer Stellungnahme vom Dienstag als alte Themen, die viele Jahre zurücklägen. Die Bank sei heute eine andere. (awp/mc/ps)

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