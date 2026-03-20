Raiffeisen nominiert früheren BKB-Chef als neuen Präsidenten

St. Gallen – Bei Raiffeisen Schweiz soll der frühere BKB-Chef Basil Heeb neuer Verwaltungsratspräsident werden. Der Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank schlägt der Generalversammlung im Juni ausserdem drei weitere neue Mitglieder zur Wahl in das neunköpfige Gremium vor.

Heeb soll als neuer Raiffeisen-Präsident Thomas Müller ablösen, der im vergangenen September seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung hin angekündigt hatte. Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte.

Allerdings war Heeb bereits früher bei der Raiffeisen-Gruppe tätig gewesen: Von 2012 bis 2017 amtierte er als Finanzchef der damals zur Raiffeisen-Gruppe gehörenden Privatbank Notenstein, die aus der im US-Steuerstreit untergegangenen Bank Wegelin hervorgegangen war. Zuvor hatte er bei Wegelin die Niederlassung in Basel geleitet. Begonnen hatte der 61-jährige Heeb seine Berufskarriere beim Unternehmensberater McKinsey.

Neue Strategieperiode

Der seit 2021 amtierende Verwaltungsratspräsident Müller hatte im vergangenen Jahr seinen Rücktritt mit dem Start in eine neue Strategieperiode begründet: Für ihn sei damit «der richtige Zeitpunkt» gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, teilte er damals mit.

Thomas Müller hatte das Präsidentenamt bereits von einem ehemaligen BKB-Chef übernommen: Er löste an der Raiffeisen-Spitze den Basler Guy Lachappelle ab, der 2021 als Präsident der Genossenschaftsbank nach anhaltenden Schlagzeilen wegen einer Liebesaffäre zurückgetreten war.

Erneuerte Führungsspitze

Mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten Heeb erhält Raiffeisen eine erneuerte Führungsspitze. Raiffeisen-CEO Gabriel Brenna hatte sein Amt erst im Dezember 2025 übernommen. Sein Vorgänger Heinz Huber im Dezember 2024 zurückgetreten. Brenna war zuvor als CEO der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) tätig gewesen.

Die Genossenschaftsbank hatte mit Blick auf die Neubesetzung der Führungspositionen auch die eigentlich Ende 2025 abgelaufene Strategieperiode um ein Jahr verlängert: Damit wolle man sicherstellen, dass sowohl der neue CEO als auch der neue Verwaltungsratspräsident die neue Gruppenstrategie «aktiv mitgestalten» könnten, hiess es damals.

Neue Impulse

Neben Heeb schlägt der Raiffeisen-Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Yvan Gaillard, Simon Gfeller und Philipp Kronenberg in den Verwaltungsrat vor. Ersetzen sollen die drei Nominierten Olivier Roussy, der nach zwölf Jahren aufgrund der Amtszeitbeschränkung ausscheidet, Thomas Rauber und Andrej Golob, die beide aufgrund ihres Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat einer Raiffeisenbank nicht mehr kandidieren.

Die Nominierten würden «frische Impulse und neue Perspektiven» in das Gremium einbringen, schreibt Raiffeisen in der Mitteilung. Yves Gaillard war von 2019 bis Anfang 2026 CEO der Bank Syz und zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei der Pictet Group tätig. Der Unternehmer Simon Gfeller war unter anderem während acht Jahren bei der Landi Schweiz. Philipp Kronenberg führt seit 2014 das Software- und Beratungsunternehmen bbv Software Services. (awp/mc/pg)