Raiffeisen Schweiz tritt Digitalbörse SDX bei

Zürich – Raiffeisen Schweiz schliesst sich der SIX Digital Exchange (SDX) an. Mit dem Zuwachs der grossen Schweizer Bankengruppe vergrössere sich die Schweizer Finanzlandschaft für digitale Vermögenswerte, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Montag mit.

Bei der Schweizer Digitalbörse SDX handelt es sich um eine von der Finanzmarktaufsicht Finma lizenzierte Börse, welche auf der so genannten Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basiert. Mit der Blockchain-Technologie werden Besitzverhältnisse in einem Computernetzwerk eindeutig zugeordnet, ohne dass es eine zentrale Partei braucht. Die SDX bietet den Angaben zufolge eine Blockchain-basierte Plattform für die Emission, den Handel, die Abrechnung und die Verwahrung von digitalen Wertpapieren. (awp/mc/ps)