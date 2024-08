Redalpine schliesst einen neuen Fonds von über 179 Millionen Euro

Zürich – Die Risikokapitalgesellschaft Redalpine hat den Abschluss ihres bisher grössten Fonds, Redalpine Capital VII (RAC VII), mit über 179 Millionen Euro bekannt gegeben. Gleichzeitig mit diesem Meilenstein erweitert Redalpine seine Präsenz mit einem neuen Büro in London und verstärkt damit sein Engagement für die Förderung von Innovationen in ganz Europa.

Michael Sidler, Founding Partner von Redalpine: «Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der technologischen Entwicklung, mit transformativen Veränderungen in allen Branchen. Riesige Kräfte wie KI, Energiewende, Gesundheit und Ernährungssicherheit und vieles mehr schaffen bedeutende Investitionsmöglichkeiten. Wir sind auf der Suche nach Startups, die an unglaublichen Lösungen arbeiten, und sind stolz darauf, die nächste Generation von bahnbrechenden Unternehmen zu fördern. Mit RAC VII, unserem bisher grössten Fonds, können wir es kaum erwarten, gemeinsam mit visionären Unternehmern die Zukunft zu gestalten und gleichzeitig unser Erbe fortzusetzen, unseren Investoren herausragende Renditen zu bieten».

Der neue Fonds wird sich an 15-20 Unternehmen in der Frühphase in ganz Europa wenden. RAC VII hat bereits in neun Unternehmen investiert, darunter Proxima Fusion (Deutschland), ein Spin-off des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, das sich auf die Erzeugung sauberer Energie durch Fusionstechnologie konzentriert, LegalFly (Belgien), ein KI-Kopilot, der juristische Arbeitsabläufe verändert, und Expression Edits (Vereinigtes Königreich), ein Unternehmen für Gen-Editierung, das die Entwicklung lebensrettender Therapien optimiert.

Eine beträchtliche Anzahl bestehender Investoren erhöhte ihr Engagement in RAC VII. Zu den Kommanditisten gehören renommierte Family Offices und führende institutionelle Investoren wie öffentliche Pensionsfonds, Dachfonds sowie nationale und internationale Banken. Heute verwaltet Redalpine in seinen sieben Fonds ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar. (EU-Startups/mc/hfu)

