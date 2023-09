Redstone veröffentlicht Quantum-Technologie Venture Capital Fonds zur Vorantreibung der Quantum Revolution

Zürich – Redstone, einer der aktivsten europäischen Frühphaseninvestoren, bekannt für seinen datengetriebenen Investmentansatz und branchenspezifische Strategien, freut sich, den Start eines neuen CHF 50 Millionen Venture Capital Fonds bekannt zu geben, der den Bereich der Quantentechnologie voranbringen soll. Diese spannende Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung und Kommerzialisierung bahnbrechender Quantentechnologien zu fördern und Redstone als führenden Akteur in Europas Quantum-Revolution zu positionieren.

Wir stehen am Rande einer neuen technologischen Ära. Ähnlich wie Halbleiter vor 65 Jahren den Weg ins Informationszeitalter ebneten und das Internet die Welt vor 30 Jahren revolutionierte, erleben wir derzeit ähnlich bahnbrechende Fortschritte in der Quantentechnologie. Mit der Quantenstrategie steht Redstone an vorderster Front dieser technologischen Welle und etabliert sich als einer der führenden Quantentechnologie-Fonds in Europa, privat finanziert und unabhängig.

Der Fonds wird in enger Partnerschaft mit QAI Ventures, einem Quantum Accelerator im Quantenbasel-Ökosystem, ins Leben gerufen. «Unser Fonds und unsere Portfolio-Unternehmen profitieren immens von der Integration in dieses Ökosystem, was uns den Zugang zu einem globalen Quantennetzwerk und Hardware-Ressourcen ermöglicht», erklärt Lukas André, Managing Partner von Redstone Schweiz.

Der Fonds wird von Marco Stutz geleitet, unterstützt von der Quantenphysikerin Dr. Chiara Decaroli und dem umfangreichen Investment- und Data-Science-Team von Redstone. Marco Stutz, ist ein erfahrener VC-Profi mit über 14 Jahren Branchenerfahrung und mehr als 60 Investments, bringt ein enormes Investment-Know-how in den Fonds ein. Dr. Chiara Decaroli, die ihre Doktorarbeit an der ETH Zürich über skalierbare Ionen-Quantencomputer verfasst hat, vereint ihren technischen Hintergrund in der Quantentechnologie mit Erfahrungen in der Bewertung kommerzieller Anwendungsfälle und der Potenzial- und Wirkungsabschätzung der Technologie.

Redstone freut sich auch, renommierte Quanten- und Deep-Tech-Investoren im Investmentbeirat begrüssen zu dürfen, darunter Dr. Axel Thierauf, Vorsitzender des IQM Quantum Council und ehemaliger Partner bei MIG Fonds, und Michael Jackson, von the Telegraph als einer der einflussreichsten Tech-Investoren in Europa anerkannt.

Der Fonds hat bereits im Sommer seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und Erstinvestitionen in vier vielversprechende Unternehmen getätigt. Der primäre Fokus des Fonds liegt auf Startups weltweit von der Seed- bis zur Series-A-Phase, die die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Quantentechnologie abdecken.

«Ich freue mich sehr, dem neuen Redstone Quantum Fonds beizutreten! Wir sind entschlossen, die Zukunft der Quantentechnologie zu gestalten, Innovationen zu fördern und Fortschritte in einer der vielversprechendsten Spitzentechnologien unserer Zeit voranzutreiben», sagt Dr. Chiara Decaroli, Quantenphysikerin und Teil des Investmentteams von Redstone Quantum. (redstone/mc/hfu)

Weitere Informationen über Redstone und den Quantum Fonds finden Sie unter: https://www.redstone.vc/strategies/quantum