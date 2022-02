Reduktion des Geschäftsstellennetzes: Valiant gibt Standorte bekannt

Bern – Am Donnerstag hat Valiant die Reduktion des Geschäftsstellennetzes in ihrer Stammregion bekanntgegeben, nun ist auch klar, an welchen Standorten die Filialen geschlossen werden.

Die Reduktion erfolgt nach Valiant-Angaben an Standorten, die geografisch nahe einer anderen Geschäftsstelle liegen. Die folgenden Valiant Geschäftsstellen werden 2022 geschlossen: Bassecourt, Beinwil am See, Boniswil, Breitenbach, Buchrain, Büron, Fraubrunnen, Gontenschwil, Gränichen, Grosswangen, Ittigen, Kehrsatz, Mühleberg, Nebikon, Neuenegg, Reiden, Schönbühl, Signau, Tavannes, Toffen, Trubschachen, Wohlen BE und Zollbrück.

Ausserdem werden in den kommenden zwei Jahren weitere Filialen wegen der rückläufigen Schaltertransaktionen durch moderne Kundenzonen mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen ersetzt. Dies betrifft die Geschäftsstellen in Jegenstorf, Köniz, Laufen, Münchenbuchsee, Murten und Triengen. (mc/pg)