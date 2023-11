responsAbility lanciert 500 Millionen USD Klimainvestitionsstrategie für Asien

Zürich – Als Reaktion auf die steigenden CO2-Emissionen in Asien lanciert der globale Impact-Pionier responsAbility Investments AG («responsAbility») gemeinsam mit der deutschen Entwicklungsbank KfW und der niederländischen Entwicklungsbank FMO eine Klimainvestitionsstrategie in Höhe von 500 Millionen US- Dollar. Ziel der Strategie ist es, durch gezielte Investitionen in emissionsarme Technologien einen aktiven Beitrag zur CO2-Reduktion in Asien zu leisten und institutionellen Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Asien steht vor einer doppelten Herausforderung: Der Kontinent ist bereits heute der grösste Emittent von Treibhausgasen, auf den mehr als 50 Prozent der weltweiten CO2- Emissionen1 entfallen, und steht bis 2050 vor einem starken Anstieg des Energiebedarfs. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, in klimafreundliche Technologien und Infrastrukturen zu investieren.

Transparente und messbare Wirkung auf das Klima

Die Klimainvestitionsstrategie von responsAbility konzentriert sich auf Sektoren mit hohem CO2-Einsparpotenzial in Asien, darunter erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Elektromobilität, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft. Ein Kernelement der Strategie ist das innovative «Climate Impact Assessment and Monitoring Framework», das eine hohe Transparenz gewährleistet und direkte CO2-Einsparungen von rund 10 Millionen Tonnen über die gesamte Lebensdauer der Investitionen anstrebt. Die Klimainvestitionsstrategie wird sich positiv auf ausgewählte Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals; SDGs) auswirken, insbesondere auf Klimaschutz (SDG 13), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9) sowie verantwortungsvollen Konsum und verantwortungsvolle Produktion (SDG 12).

Die Blended-Finance-Strategie bietet Investitionsmöglichkeiten

Die Klimainvestitionsstrategie von responsAbility nutzt eine Blended-Finance-Struktur, die öffentliche Mittel mit privatem Kapital kombiniert, um transformative Projekte mit hoher Wirkung zu unterstützen. Ziel ist es, 500 Millionen US-Dollar zu mobilisieren und einen erheblichen Anteil an privatem Kapital einzubinden. Dieser Blended-Finance-Ansatz ermöglicht es institutionellen Anlegern, sich an der Lösung der klimatischen Herausforderungen Asiens zu beteiligen und gleichzeitig eine attraktive, risikoadjustierte Rendite auf ihren Portfolios zu erzielen.

Ewout van der Molen, Head of Climate Finance bei responsAbility: «Unsere Anlagestrategie spricht institutionelle Investoren an, die mit ihrer Investition sowohl eine ökologische Wirkung als auch einen finanziellen Mehrwert erzielen wollen. Als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Asien bietet responsAbility Investoren die Möglichkeit, einen spürbaren und messbaren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Der erfolgreiche Start wird den Zugang zu Kapital für asiatische Unternehmen verbessern, die ihren CO2-Fussabdruck reduzieren wollen.

Stephanie Lindemann-Kohrs, Direktorin für Global Equity and Funds, KfW: «Die KfW Entwicklungsbank strebt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an, verstärkt privatwirtschaftliches Kapital in die SDGs zu lenken. Durch seine Blended-Finance-Struktur und die Investition der KfW in die Erstverlusttranche ist die Klimainvestitionsstrategie bestens positioniert, um private Mittel in grossem Umfang für Investitionen zu mobilisieren, welche die Energiewende fördern und zur Minderung der Treibhausgasemissionen beitragen.»

Marnix Monsfort, Director Energy, FMO: «Wir freuen uns sehr, uns als Ankerinvestor an der Klimainvestitionsstrategie zu beteiligen, da wir gemeinsam den Übergang zu erneuerbaren Energien in Asien beschleunigen. Durch die Bereitstellung von Energielösungen für verschiedene Teilsektoren – Gewerbe und Industrie, Energieeffizienz, E-Mobilität und Batteriespeicher – ist FMO bestrebt, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und viel privates Kapital für unsere Energiewende zu gewinnen.» (responsAbility/mc/hfu)

1 Asia and the Pacific’s Climate Bank | Asian Development Bank (adb.org)