REYL Intesa Sanpaolo beleuchtet erneuerbare Energien

Genf – REYL Intesa Sanpaolo gibt die Veröffentlichung seiner dritten Ausgabe von FORWARD bekannt, einer Thought-Leadership-Publikation, die sich mit wichtigen sozioökonomischen Fragen befasst. Die neuste Ausgabe fokussiert auf die globale Energiewende: Fortschritte und Herausforderungen einschliesslich der Geopolitik, die Kluft zwischen Industrie- und Schwellenländern, die regulatorische Landschaft, die Finanzierung des Übergangs sowie die Investitionsmöglichkeiten.

Die Herausforderung des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft ist eine strategische Priorität für REYL Intesa Sanpaolo, die einen wissenschaftlich fundierten, datengetriebenen Blick auf die Themen nimmt. Die neueste Ausgabe von FORWARD enthält Kommentare, Podcasts und Interviews mit dem eigenen Corporate Finance-Team, um dessen Ansichten zu den Investitionsmöglichkeiten, der Branchenentwicklung und Unternehmensaktivitäten aufzuzeigen.

Wie bei früheren Ausgaben fasst der Bericht die Ansichten globaler Experten und Agenturen zusammen, um einen Überblick über die aktuelle Situation und die Herausforderungen des Übergangs zu geben. Diese umfassen eine multipolare geopolitische Landschaft, die einen feinen Balanceakt erfordert: Er besteht aus konkurrierenden politischen und wirtschaftlichen Prioritäten, den zunehmenden Auswirkungen auf Klima und Biodiversität, neuen Regeln und Vorschriften sowie dem Kapitalbedarf zur Finanzierung des Übergangs.

Ungeachtet der Herausforderungen zeigt der Bericht den Umfang der erforderlichen Massnahmen auf, um den Übergang zu erleichtern. Erneuerbare Energien, obwohl sie noch in den Kinderschuhen stecken, erhöhen weiterhin ihren Anteil an den weltweiten Energiequellen, währenddessen die globalen Investitionen in Technologien der Energiewende ebenfalls steigen und ein «neues Allzeithoch von 1,77 Billionen Dollar im Jahr 2023» verzeichnen, so Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die Umstellung auf die Elektrifizierung bis 2030 50 Prozent zur globalen Stromerzeugung beitragen und das Wachstum in benachbarten Industrien und Technologien im kommenden Jahrzehnt unterstützen wird. Dies wird Möglichkeiten für Investitionen, Beschäftigung und unternehmerische Tätigkeiten schaffen.

Die übergeordnete Botschaft lautet, dass die Herausforderungen bestehen bleiben, insbesondere in einem Jahr wie 2024 mit seinen zahlreichen Wahlen und konkurrierenden Prioritäten auf internationaler Ebene. Trotz des Gegenwinds sind die erneuerbaren Energien ein wachsender Sektor, der immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, zunehmend Investitionen erhält und das Wachstum neuer Technologien und alternativer Methoden antreibt.

François Reyl, CEO von REYL Intesa Sanpaolo, kommentierte den Bericht: «Ich bin stolz auf die Veröffentlichung unserer dritten Ausgabe von FORWARD zu einem so wichtigen Thema, das sowohl bei Investoren als auch politischen Entscheidungsträgern zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft ist ein Schlüsselthema für REYL Intesa Sanpaolo, da sich unser unternehmerischer Kundenstamm mit neuen Technologien und Unternehmensaktivitäten auseinandersetzt, während gleichzeitig die Nachfrage von Investoren steigt, da Kunden die Auswirkungen ihrer Investitionen berücksichtigen und zum Übergang beitragen möchten.»

Jérôme Koechlin, Head of Communications bei REYL Intesa Sanpaolo, fügte hinzu: «Die Bereitstellung aufschlussreicher, wegweisender Inhalte zu wichtigen Themen wie dem Übergang zu einer grünen Wirtschaft ist für REYL Intesa Sanpaolo von zentraler Bedeutung. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden im gesamten Unternehmen Zugang zu den neuesten Informationen zu den für sie wichtigen Themen haben.

Dieser neuste Bericht über die Finanzierung des grünen Übergangs bietet ein detailliertes Bild der Herausforderungen und Chancen, vor denen wir alle stehen.» (REYL/mc/ps)