REYL Intesa Sanpaolo berät Quercus Real Assets Limited bei Entwicklungspartnerschaft mit Gunvor Group

Genf – REYL Corporate Finance, REYL Intesa Sanpaolos Geschäftsbereich für das Investmentbanking, fungiert als Finanzberater für Quercus Real Assets Limited («Quercus») bei einer Partnerschaft mit der Gunvor Group («Gunvor») zur Entwicklung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten mit einer Leistung von ca. 3GW in Italien.

Quercus Real Assets Limited mit Sitz in Grossbritannien ist ein Spezialist für erneuerbare Energien, der sich auf Investitionen im Rahmen der Energiewende konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Quercus mehr als 40 Transaktionen in den Bereichen Solar-, Wind- und Biomasseenergie abgeschlossen.

Quercus hat eine Partnerschaft mit Gunvor, einem der grössten internationalen unabhängigen Rohstoffhandelshäuser, für die Entwicklung, den Bau und die Finanzierung von PV-Projekten mit einer Leistung von ca. 3GW in Italien unterzeichnet.

Diese Partnerschaft ist ein Beweis für die Erfolgsgeschichte von Quercus bei grossen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa. REYL fungierte als Finanzberater bei der Transaktion, die noch der behördlichen Genehmigung und anderen Abschlussbedingungen unterliegt.

Mickael Gibault, Head of M&A and ECM Advisory bei REYL Intesa Sanpaolo, kommentiert: «Wir freuen uns, Quercus bei dieser Transaktion zu beraten, die einen wichtigen Meilenstein in unserer Beziehung darstellt. Dieser Erfolg trägt zur Stärkung unseres Corporate Finance-Geschäfts im Bereich der Energiewende bei.»

Xavier Ledru, Head of Corporate Finance bei REYL Intesa Sanpaolo, fügt hinzu: «Diese Transaktion unterstützt unsere Strategie, unsere Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa auszubauen, einem Sektor, der sehr aktiv ist.» (REYL Intesa Sanpaolo/mc/ps)